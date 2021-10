Itaúna vacina adolescentes de 16 e 17 anos e reforço em idosos acima de 60

Nas redes sociais, algumas mães relataram dificuldades para fazer o cadastro dos adolescentes de 17 anos. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Itaúna, ocorreu um problema no Setor de Informática relativo à data de nascimento prevista no cadastro. Mas o problema foi sanado rapidamente e os cadastros puderam ser realizados.A vacinação dos adolescentes de 16 e 17 anos em Itaúna será nesta quinta-feira (7/10), às 9h, nas unidades de saúde do município. A disponibilidade para este público é de 1.122 doses no total.

No momento da vacinação é necessária a apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço impresso.



Para idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde

A vacinação da terceira dose contra COVID, ou dose de reforço, para idosos ou profissionais de saúde está disponível somente para aqueles que tomaram a segunda dose até 19 de abril. De acordo com a divulgação da Prefeitura de Itaúna, é necessário prazo de 6 meses entre a segunda dose e esta dose de reforço. É necessário fazer cadastro no site oficial nesta quinta-feira (7/10), a partir das 12h.A vacinação será na terça-feira (19/10), das 8h às 10h, nas unidades de saúde do município. Estão disponíveis para esse público 1.806 doses de vacinas.Os documentos exigidos no momento da vacinação são: cartão de vacinas que comprove o recebimento da 1ª e 2ª doses e documento oficial com foto. A não apresentação do cartão implicará no não recebimento da dose de reforço.