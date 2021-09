Transmissão cai, e BH tem todos os indicadores da COVID-19 em controle

BH aplicou mais 23 mil vacinas contra a COVID-19 nesta terça (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Casos e mortes

Vacinação

A transmissão do novo coronavírus em Belo Horizonte caiu pelo quinto balanço consecutivo e deixou a zona de alerta da escala de risco nesta terça (28/9). Portanto, agora a capital mineira registra os três indicadores da pandemia na área de controle, conforme o boletim epidemiológico e assistencial. O RT decaiu de 1 para 0,99 na comparação entre os dois últimos balanços. Em média, 100 pessoas contaminadas podem transmitir o vírus para outras 99.Essa taxa estava no patamar de alerta desde 15 de setembro: nove boletins consecutivos. Nesse período, chegou a bater o nível de 1,08 nos dias 17 e 21 de setembro.Outros dois parâmetros fundamentais da pandemia, as ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com a doença subiram nesta terça.No caso da terapia intensiva, o percentual se elevou de 41,9% para 42,4%. Já nas enfermarias de 28,8% para 33%. Ainda assim, as duas estatísticas permanecem abaixo dos 50 pontos porcentuais.BH registrou mais 23 mortes por COVID-19 nesta terça. Agora, a cidade soma 6.725 óbitos pela enfermidade, 194 somente em setembro.Em termos de total de casos, o dado aumentou em 331. BH computa 282.795 diagnósticos agora: 1.837 pacientes em acompanhamento e 274.233 recuperados, além daqueles que não resistiram.



Belo Horizonte contabilizou mais 23.439 doses de vacinas aplicadas, em relação ao boletim divulgado nessa segunda-feira (27/9).

Foram 1.168 de primeira dose, 21.505 de segunda e 766 doses de reforço. Já em relação à dose única, que é a vacina fabricada pela Janssen, não houve desempenho.



Agora, BH soma 1.948.620 vacinações de primeira dose, 1.221.181 de segunda, 59.262 de dose única e 27.589 de reforço.



Ao todo, 82,6% do público-alvo já recebeu a primeira dose da vacina em Belo Horizonte, enquanto 52,6% completou o esquema vacinal.

