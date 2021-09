COVID-19 : idosos acima dos 80 anos vão receber a 3ª dose em Sete Lagoas

· Quimioterapia para câncer;

· Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) e uso de drogas imunossupressoras;

· HIV/Aids;

· Uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 20mg/dia de Prednisona, ou equivalente, por período maior ou igual a 14 dias;

· Uso de drogas modificadoras da resposta imune;

· Doenças autoinflamatórias e intestinais inflamatórias;

· Pacientes em hemodiálise;