UFU define volta de atividades práticas presenciais e aula teórica remota

A definição do sistema híbrido para a graduação aconteceu durante reunião do Consun (foto: Divulgação/Milton Santos)

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) voltará com suas aulas práticas presenciais no final de novembro. Contudo, serão mantidas as aulas remotas para ministrar os conteúdos teóricos. A definição do sistema híbrido para a graduação aconteceu durante reunião do Conselho Universitário (Consun) na segunda-feira (27/9).A Minuta de Resolução foi aprovada com 104 votos a favor, três contra e oito abstenções pelo Conselho da UFU e é relativa ao primeiro semestre letivo de 2021, que se inicia em 29 de novembro.De acordo com o documento, será obrigatório o uso de máscara de proteção em todo o ambiente da UFU, aberto ou fechado. Além disso, estudantes e servidores técnico-administrativos e docentes que não tenham sido vacinados estão proibidos de ter acesso aos espaços de realização de atividades letivas.Caberá às pró-reitorias e à Prefeitura Universitária garantir a adequação dos espaços para as atividades de forma segura, bem como orientar sobre o uso dos espaços tais como bibliotecas, restaurantes universitários, moradia estudantil, ônibus intercampi e de equipamentos de proteção individual (EPIs) seguindo o Protocolo de Biossegurança da UFU e os Protocolos Internos de Biossegurança das Unidades Acadêmicas e Administrativas."De uma maneira muito tranquila, resolvemos a forma da nossa retomada dessas atividades letivas, sempre considerando o respeito à vida, a proteção das pessoas e, portanto, um retorno seguro, das nossas atividades letivas”, disse o vice-reitor da UFU, Carlos Henrique Martins da Silva.Ainda de acordo com o vice-reitor, representantes dos três segmentos da comunidade acadêmica mantiveram como referencial a preservação da saúde e da vida de todos os envolvidos.