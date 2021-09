COVID-19: Minas registra 52 mortes e 1.548 casos em 24 horas

Complexo Hospitalar Jose Maria Alkimin da Santa Casa. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Minas registrou no período de 24 horas, 52 mortes e 1.548 casos de COVID-19, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta terça-feira (28/9).