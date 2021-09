COVID-19: taxa de transmissão em BH completa 2 semanas em nível de alerta

Taxa de transmissão (RT) em BH permanece em nível de alerta pelo 14° dia consecutivo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press) A taxa de transmissão do vírus da COVID-19 (RT) em Belo Horizonte segue em nível de alerta (amarelo) pelo 14° dia consecutivo. Segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura divulgado nesta segunda-feira (27/9), o indicador está em 1.









O número, no entanto, caiu em relação ao último balanço da PBH, que apontava RT de 1,02. No período de 7 dias, o índice foi 1,08 para 1.





A ocupação das UTIs é de 46,8%, enquanto 28,8% das vagas de enfermaria estão ocupadas. Os indicadores permanecem na faixa verde desde 26 de agosto.

Vacinação

Mais da metade (51,8%) da população adulta da capital já está com o esquema vacinal completo. A primeira dose já foi aplicada em 82,5% dos maiores de 18 anos.





Desde 17 de setembro, a PBH parou de divulgar a cobertura vacinal por grupo da campanha. Ou seja quantos idosos, profissionais de saúde, indígenas, qilombolas, adolescentes, entre outros segmentos foram imunizados até o momento.





Questionada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou que passou a divulgar os dados de forma consolidada, e não mais por grupos ou faixas etárias.





"Se o esforço, no primeiro momento, era acompanhar a evolução da vacinação em cada categoria do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNOV), no atual contexto, em que todas as categorias já foram contempladas, é mais importante avaliar o alcance da população completamente imunizada", justificou o município por meio de nota.

Mortes e óbitos

Desde o início da pandemia, o novo coronavírus fez 6.702 vítimas em BH. Os casos confirmados somam 282.464. Os recuperados, 273.837. Outros 1.925 pacientes parmanecem em acompanhamento.