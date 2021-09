Contagem registra menor número de mortes por COVID em agosto

Queda de óbitos também reflete na lotação de leitos de enfemaria (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Um balanço divulgado pela prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, apontou que o número de mortes por COVID-19 no município caiu 90% nos últimos quatro meses.

Em abril, considerado o pior mês de 2021, 356 pessoas perderam a vida por causa da doença ou problemas relacionados ao coronavírus. Já em agosto, o número foi de 35 óbitos.

Em agosto, 742 pacientes ficaram internados na UTI e 1.429 na enfermaria. O número é semelhante ao registrado em maio de 2020, quando a pandemia estava no início.

A maior quantidade de internações em 2021 ocorreu também em abril, com a segunda onda do coronavírus, quando 2.929 pacientes precisaram de leitos de UTI – a cidade chegou a ficar sem vagas disponíveis por vários dias.

A diretora da Vigilância Epidemiológica de Contagem, Roseli Gomes de Andrade, lembra que, embora haja redução dos indicadores da COVID-19, os números ainda são muito elevados. "É claro que reduziu muito em relação ao nosso grande pico de 2021, mas ainda requer cuidados, principalmente com a identificação recente da transmissão comunitária da variante Delta", afirma.

Dados do Vacinômetro, do governo estadual, consultados nesta segunda-feira (27/9), mostram que Contagem imunizou 83,01% da população acima de 18 anos com a primeira dose da vacina.