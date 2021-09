COVID: Contagem segue antecipação da 2ª dose da Pfizer; saiba onde tomar

Após a autorização do Ministério da Saúde, que permitiu que a segunda dose da vacina da Pfizer seja aplicada um mês antes da previsão inicial, a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segue distribuindo as doses para quem já tomou a primeira em julho e agosto.

Terça-feira (28/9): vacinam as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 28/7

Quarta-feira (29/9): vacinam as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 29/7

Quinta-feira (30/9): vacinam as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 30/7

Sexta-feira (1/10): vacinam as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 2/8

É obrigatório levar a carteira de vacinação e um documento de identidade para receber a segunda dose. Os postos de vacinação fixos abrem das 8h às 16h, e o ponto extra das 9h às 16h (veja endereços abaixo).



Segundo dados do Vacinômetro, levantamento estadual feito com base nas informações repassadas pelos municípios, 47,41% da população de Contagem está vacinada com as duas doses ou recebeu a vacina de dose única.

Isso significa que 229.566 pessoas foram vacinadas com doses da Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac, e 20.105 receberam a vacina da Janssen.

Os dados foram consultados nesta segunda-feira (27/9) pelo Estado de Minas .

Contagem tem 47.608 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, com 1.883 mortes.

Veja onde a 2ª dose da Pfizer é aplicada em Contagem

ECONOMART ATACADO E VAREJO

Horário da vacinação: 9h às 16h

Av. General David Sarnoff, 3113 – Cidade Industrial

REGIONAL ELDORADO

Horário da vacinação: 8h às 16h

– CSU Eldorado – Rua Portugal, 50 – Eldorado

– UBS Jardim Eldorado – Rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado

– UBS Parque São João – Rua Sete, 54 – Parque São João

– UBS Água Branca – Avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca

REGIONAL INDUSTRIAL

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Vila Diniz – Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz

– UBS Jardim Industrial – Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial

REGIONAL NACIONAL

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Salão da Igreja Santíssima Trindade da Paróquia Verbo Divino – Rua São Matheus, 16 – Bairro Tijuca

– Obra Social da Paróquia do Verbo Divino ao lado da Igreja São Vicente de Paula – Avenida Nossa Senhora de Fátima, 325 – Nacional

– UBS Amendoeiras – Rua Seis, 52 – Vale das Amendoeiras

REGIONAL PETROLÂNDIA

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Centro Pastoral da Paróquia Jesus Operário – Rua Refinaria Cubatão, 263 – Petrolândia

REGIONAL RESSACA

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Pátio do estacionamento do Mart Minas – Rua Diamante 1280 (acesso pela Rua Rubi) – São Joaquim

– Amonp – Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II (Perto da UBS Laguna) – Rua Gonçalves Dias, 320 - Novo Progresso

– UBS Arpoador – Rua Mariana, s/n – Arpoador

EGIONAL RIACHO

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Sesc – Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho

REGIONAL SEDE

Horário da vacinação: 8h às 16h

– A vacinação na UBS Praia (Rua do Registro, 1676 – Praia) ocorre somente nas quartas-feiras.

– A vacinação na UBS Bernardo Monteiro (R. Wilsom José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro) ocorre somente nas quintas-feiras.

– Sede do Rotary Club Contagem (Rua Capitão Antônio Joaquim da Paixão, 123 – Centro)

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Paróquia São Judas Tadeu – Rua VL5, 55 – Nova Contagem

– Farmácia Distrital Vargem das Flores II – Rua João Luiz de Faria, 142– Darcy Ribeiro