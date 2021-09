Uberaba libera torcida em jogos e horários de celebrações religiosas

O time de futebol de Uberaba vai receber o Araguari no 'Uberabão' no dia 9 de outubro, em partida válida pela 5ª rodada da "Terceirona' do Mineiro (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Novo decreto de enfrentamento à COVID-19 de Uberaba, publicado na noite de sexta-feira (24/9) e que passou a valer a partir de hoje, liberou a presença de torcedores em atividades esportivas coletivas, ficando permitida a capacidade máxima de 30% da ocupação e distanciamento de 1,5m entre as pessoas.

Com relação a realização de outros tipos de eventos (corporativos, festivos, sociais, familiares, leilões presenciais e similares) permanece a autorização para até 50% da capacidade de público e distanciamento de 1,5 m entre os participantes.

O novo decreto também flexibilizou ainda mais as celebrações religiosas da cidade, que agora não terão mais limitação de horário, assim como bares, restaurantes, lanchonetes, disque-bebidas, praças de alimentação e similares da cidade, que já estavam liberados para funcionar sem restrição de horário desde a sexta passada.

Por outro lado, apesar do pedido dos representantes do setor de eventos durante reunião da última quarta-feira (22/9) com a prefeita Elisa Araújo (Solidariedade), o município não fez mudanças nas regras para a realização de festas na cidade, sendo que o público máximo permitido continua de 250 pessoas.

Entre as principais solicitações do grupo estava o aumento do número de pessoas presentes nos eventos corporativos, formaturas e de bilheterias, de forma progressiva. Além disso, a prefeita recebeu o pedido para que espaços de festas e salões funcionem com lotação de 50% de público.

Outra alteração do novo decreto COVID de Uberaba diz respeito ao número de pessoas que podem ser transportadas em pé no transporte coletivo, que passou de 12 para 18.

Cidade tem boa expectativas para outubro

Nos primeiros 24 dias de setembro em Uberaba, foram 36 mortes, sendo que no mesmo período do mês passado, entre os dias 1/8 e 24/8, foram registrados 55 óbitos: uma redução de cerca de 35%.

Além disso, na medição semanal da taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID da cidade, divulgada toda quinta-feira, o município registrou 28% (rede pública) e 34% (rede privada) de uso dos espaços. No início do mês, a média destes indicadores estavam em torno de 50%.

Desde o início da pandemia, foram registrados na cidade 41.417 casos positivos da doença, sendo que destes, 1.314 pessoas morreram.

Neste momento, há 1.209 casos ativos no município.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta sexta-feira (24/9) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba continua vacinação de adolescentes

Assim como na última sexta-feira (24/9), segue na próxima segunda-feira (27) a vacinação contra a COVID-19 para os adolescentes de 16 anos sem comorbidades, e a aplicação da 3ª dose em idosos com 80 anos ou mais.

Os locais para os dois públicos são os drives da Funel e Shopping Uberaba, das 8h30 às 16h, além da Unidade de Saúde Valdemar Hial, até às 20h, e da Unidade Ézio de Martino, que está aplicando as doses na Igreja Nossa Senhora das Graças.

Segundo a Secretaria de Saúde de Uberaba, para serem vacinados os adolescentes precisam apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Uberaba no nome dos pais, conforme consta no documento de identidade. Além disso, também é necessária a presença dos pais ou responsável legal ou o jovem não poderá ser vacinado. Caso os avós forem acompanhar os jovens, é necessário ter autorização por escrito dos pais.

Já para a aplicação da dose de reforço nos idosos com 80 anos ou mais é preciso apresentar um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de Uberaba no nome da pessoa a ser vacina e o Cartão de Vacinas.