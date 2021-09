COVID-19: Minas registra 2.736 casos e 72 mortes em 24h

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Minas registrou 2.736 casos e 72 mortes pela COVID-19 em 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, neste sábado (25/09), o estado totaliza 2.131.317 casos desde o início da pandemia e 54.337 mortes pelo novo coronavírus.

A média móvel de casos confirmados está em 2.888. No dia 11, era 2.517, um aumento de 14,7%, dentro da estabilidade. Porém, curva de transmissão declinou no número de casos confirmados, ao longo deste ano, a maior média foi em abril, com 9.945 casos confirmados, no dia 12 daquele mês.