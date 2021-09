Jovens de 18 anos recebem a 2ª dose da Coronavac em BH: 'aliviados'

Drive-Thru no Corpo de Bombeiros no Cruzeiro recebeu adolescentes de 18 anos para segunda dose da Coronavac (foto: Ramon Lisboa/EM - DA Press - Belo Horizonte-MG-Brasil) Os jovens com 18 anos de idade , moradores de Belo Horizonte, tomaram a segunda dose da vacina Coronavac contra a COVID-19, na manhã deste sábado (25/9). Os postos de saúde relacionados pela prefeitura para atendimento a esse público funcionam até as 14h. Já os drive-thru encerram os trabalhos às 14h30.





Desde cedo os postos de vacinação começaram a receber os jovens que precisaram apresentar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF. No drive-thru do Corpo de Bombeiros, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul de BH, não houve filas e a vacinação foi tranquila.

"Alivados", foi a palavra mais ouvida entre os adolescentes que receberam o imunizante. Mas a consciência da necessidade de manter as medidas de prevenção contra a transmissão do coronavírus estava na "ponta da língua" dos ouvidos pela reportagem do Estado de Minas.





(foto: Ramon Lisboa/EM - DA Press - Belo Horizonte-MG-Brasil) Luana Almeida Pires mora no Sion, região Centro-Sul da capital. Ela é estudante de arquitetura na UFMG. Chegou cedo no Corpo de Bombeiros e disse estar "super feliz e aliviada, mesmo tendo que esperar um poquinho mais. São 14 dias para que haja a imunização completa. "Agora, um alívio para todos, uma vez que estamos chegando nas faixas etárias mais baixas da população e a vida começa a voltar ao normal. Essa vacinação é muito importante e esperamos por muito tempo, então é paciência até que toda a população esteja imunizada."





(foto: Ramon Lisboa/EM - DA Press - Belo Horizonte-MG-Brasil) Para a estudante do ensino médio e atendente em uma empresa de locação de automóveis, Natália de Oliveira Ituassu, a manhã deste sábado foi "maravilhosa". Mas a jovem reforço "temos que esperar. Estar imunizada, não significa que podemos mudar os cuidados que continuam. Agora sei que vou ficar bem. Mas faltam as crianças. Só depois de todos vacinados é que nos sentiremos mais seguros".

Natália disse que tomou a primeira dose no posto de saúde da Serra, próximo a sua casa. Para a segunda ela voltou ao mesmo endereço onde tinha um aviso recomendando se dirigir ao posto de saúde Oswaldo Cruz, no Barro Preto. "Só que chegamos lá e não havia nehum atendimento, e fomos informados do ponto no Corpo de Bombeiros." Ela garantiu que só vai tirar a máscara quando os serviços de saúde recomendarem, continuará evitando aglomerações e usando álcool em gel.





(foto: Ramon Lisboa/EM - DA Press - Belo Horizonte-MG-Brasil) "Estou super tranquila", comentou Carolina Cruz, moradora do Bairro Funcionários, Região Centro-Sul. Cruz é estudante do ensino médio que vai tentar o Enem para o curso de Publicidade e Propaganda. "O que mais me preocupa são as pessoas que não tomam a segunda dose. Cheguei aqui (no Corpo de Bombeiros) e foi muito rápido, estava super vazio, muito tranquilo, pessoal muito atencioso. Fiquei sabendo pelo site da prefeitura, no instagram e site. Na verdade só vou me preocupar menos quando todos estiverem imunizados, até lá vou manter todos os cuidados."

(foto: Ramon Lisboa/EM - DA Press - Belo Horizonte-MG-Brasil) João Vitor Leite Pessoa: "Estou me sentindo super aliviado, um alívio gigantesco sabendo que em 14 dias estarei imunizado, mas continuarei mantendo a responsabilidade do distanciamento social, porque sei que a vacinação não implica em relaxar quanto às medidas sanitárias." Morador do Bairro Cruzeiro, na região Centro-Sul de BH e cursando o ensino médio, João Vítor disse que ficou sabendo da segunda dose através de uma tia que trabalha no sistema público de saúde em BH. Disse que não teve nenhuma reação na primeira dose, e que torce para chegar a vez de sua "irmã que é menor de idade."

Confira o cronograma para os próximos dias:





Dia 25, sábado: segunda dose para pessoas de 18 anos, vacinadas com Coronavac, cujo intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 25, as pessoas de 18 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 2 de outubro. Neste dia, a vacinação será exclusiva para segunda dose de Coronavac para pessoas de 18 anos.

Dia 26, domingo: não haverá vacinação.

Dia 27, segunda-feira: segunda dose para pessoas de 48 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 27, as pessoas de 48 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 4 de outubro.

Dia 28, terça-feira: segunda dose para pessoas de 47 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 28, as pessoas de 47 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 5 de outubro.

Dia 29, quarta-feira: primeira dose para adolescentes de 17 anos, completos até 30 de setembro, sem comorbidades, e dose de reforço para idosos de 77 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.

Dia 30, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 46 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 30, as pessoas de 46 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 7 de outubro.

Dia 1º, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 45 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 1º de outubro, as pessoas de 45 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 8 de outubro.

Dia 2, sábado: segunda dose para pessoas de 44 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 2, as pessoas de 44 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 9 de outubro.