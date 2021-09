BH aplica segunda dose da vacina para jovens de 18 anos neste sábado (24/9)

Vacinação deste sábado será com imunizantes da Coronavac (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.

Confira os locais para vacinação



Drive Thru

UFMG Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2: Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, São José

Corpo de Bombeiros: Rua Piauí, 1.815, Funcionários

Regional Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima: Praça Modestino de Sales Barbosa, 100- Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375, Barreiro

Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo - Miramar: Rua Eridano, 540, Miramar

Centro de Saúde Mangueiras: Rua Chafariz, 4, Independência

Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro - Lindeia: Rua Flor de Seda, 1.200, Lindeia

Centro de Saúde Milionários/ Centro Esportivo Milionários: Rua David Fonseca, 1.396, Milionários

Centro de Saúde Pilar - Olhos D'Água: Rua São Pedro da Aldeia, 55, Pilar

Centro de Saúde Vale do Jatobá: Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 97, Vale do Jatobá

Centro de Saúde Vila Cemig: Rua Coletivo, 68, Vila Cemig

Centro de Saúde Vila Pinho: Rua Coletora, 916, Vila Pinho

Regional Centro-Sul

Centro de Saúde Carlos Chagas: Avenida Francisco Sales, 1.715, Santa Efigênia

Centro de Saúde Padre Tarcísio: Rua Coronel Jorge Davis, 500 - São Lucas

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia: Rua Cristina, 961, São Pedro

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo: Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240, Fazendinha

Centro de Saúde Tia Amância: Rua Iraí, 248, Coração de Jesus

Faculdade UNA-BH: Rua Aimorés, 1.451, Lourdes

Regional Leste

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Avenida Petrolina, 869/871, Horto

Centro de Saúde Novo Horizonte: Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12, Novo Horizonte

Centro de Saúde Paraíso: Avenida Mém de Sá, 1.001, Paraíso

Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50, Santa Inês

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa), Vera Cruz

Regional Nordeste

Centro de Saúde Cachoeirinha: Rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha

Centro de Saúde Cidade Ozanan: Rua Doutor Furtado de Menezes, 610, Ipiranga

Centro de Saúde Dom Joaquim: Avenida Joaquim José Diniz, 200 Fernão Dias

Centro de Saúde Gentil Gomes: Rua Manoel Passos, 580, Santa Cruz

Centro de Saúde Goiânia: Rua Lucimara Marques, 677, Goiânia

Centro de Saúde Olavo Albino Correia: Rua Papa Honório Terceiro, 8, Ouro Minas

Centro de Saúde São Gabriel/ Salão da Igreja Católica Comunidade São Gabriel: Rua Codajás, 45

Regional Noroeste

Centro de Saúde Coqueiros Rua Eneida, 1583, Coqueiros

Centro de Saúde Ermelinda: Rua Paes de Abreu, 114, Ermelinda

Centro de Saúde Glória: Rua Eneida, 955, Glória

Centro de Saúde Jardim Montanhês: Rua Leopoldo Pereira, 407, Jardim Montanhês

Centro de Saúde João Pinheiro: Rua Frei Luiz de Souza, 292, João Pinheiro

Centro de Saúde São Cristóvão: Rua Itapecerica, 555, Lagoinha

Regional Norte

Centro de Saúde Etelvina Carneiro: Rua Mar de Rosas, 140, Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Floramar: Avenida Saramenha, 3, Guarani

Centro de Saúde Heliópolis/ CRAS Vila Biquinhas: Rua Coronel Joaquim Tibúrcio, 850, Heliópolis

Centro de Saúde Jaqueline II: Rua João Pereira Lima, 50, Jaqueline

Centro de Saúde Felicidade II: Rua Pau Brasil, 160, Solimões

Centro de Saúde Novo Aarão Reis: Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200, Novo Aarão Reis

Centro de Saúde São Bernardo Rua Maria Amélia Maia, 270 São Bernardo

Centro de Saúde Zilah Spósito: Rua Coquilho, 75, Zilah Spósito

Regional Oeste

Centro de Saúde Cabana: Rua Centro Social, 536, Cabana

Centro de Saúde Camargos: Rua Luiza Efigênia Silva, 159, Camargos

Centro de Saúde Conjunto Betânia: Rua Onã, 105, Conjunto Betânia

Centro de Saúde Havaí: Rua Manila, 432, Havaí

Centro de Saúde João XXIII: Rua Toledo, 481, Vila Oeste

Centro de Saúde São Jorge: Rua Garret, 45, Grajaú

Centro de Saúde Ventosa: Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782, Jardim America

Centro de Saúde Waldomiro Lobo: Av. Amazonas, 8.889, Madre Gertrudes

Regional Pampulha

Centro de Saúde Itamarati: Rua Anita Blumberg, 63, Paquetá

Centro de Saúde Ouro Preto: Rua Jonas Jean, 77, Ouro Preto

Centro de Saúde Padre Tiago: Avenida João XXIII, 1.233, Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Rosa / Academia da Cidade: Rua Aristóteles Ribeiro, 87, Universitário

Centro de Saúde São José: Rua Violeta de Melo, 655, São José

Regional Venda Nova

Centro de Saúde Alameda dos Ipês: Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186, Santa Mônica

Centro de Saúde Mantiqueira: Rua Maria Luiza Lara, s/n, Mantiqueira

Centro de Saúde Nova York: Rua Wiltom Marques Pereira, 10, Nova York

Centro de Saúde Paraúna: Rua João Ferreira da Silva, 248, Paraúna

Centro de Saúde Piratininga: Rua Norma, 22, Piratininga

Centro de Saúde Santa Mônica: Rua dos Zapotecas, 98, Santa Mônica

Centro de Saúde Serra Verde: Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10, Serra Verde

Jovens de 18 anos que se vacinaram com a Coronavac poderão tomar a segunda dose do imunizante neste sábado (25/9). Mas atenção: só vale para aquele público cuja data no cartão de vacinação esteja marcada para até o dia 2 de outubro.Os Centros de Saúde e postos extras vão funcionar das 7h30 às 14h. Já os pontos drive-thru, das 8h às 14h.



Atenção ! A PBH define os locais de vacinação para cada público. Os endereços acima não são, necessariamente, os mesmos para outros públicos.



O belo-horizontino deve ficar atento às publicações do Estado de Minas e da própria prefeitura, pelo portal, neste link.

