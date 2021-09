Polícia apreende caminhão carregado de drogas em carga de fogões

Os policiais tiveram que descarregar todos os fogões do caminhão. A maconha estava escondida entre as caixas (foto: Igor Nunes) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 631,35 kg de maconha na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O que chamou a atenção dos policiais foi a estratégia dos traficantes. Eles esconderam o entorpecente em meio a uma carga de fogões de cozinha. A carga possuía nota fiscal, mas uma falha mecânica no caminhão atrapalhou os planos dos traficantes.

No início da noite de sexta-feira (24), o caminhão baú, com placas de Cornélio Procópio (PR), apresentou uma falha mecânica no km 402 da BR-365, bem próximo à delegacia da PRF. Agentes que estavam em patrulhamento perceberam o veículo parado e abordaram o motorista. Ele disse que o motor havia superaquecido. Durante a conversa, os policiais perceberam que o condutor demostrou nervosismo, de modo que ele não conseguiu nem localizar a CNH e nem o documento do veículo.

Diante das circunstâncias, o motorista teve que se dirigir até à delegacia da PRF para que fosse feita a consulta da documentação no sistema on-line do DETRAN. Segundo a ocorrência, ele apresentou informações divergentes a respeito da data de partida em Pato Branco (PR). Quando os policiais falaram que iriam conferir a carga ele ficou ainda mais nervoso e chegou a questionar a abordagem policial.

Os cães da Polícia Militar confirmaram a suspeita dos agentes da PRF (foto: Igor Nunes)

Ao abrir o compartimento de carga, os policiais já sentiram o cheiro de maconha. Os cães da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) da Polícia Militar foram chamados e deram o sinal de alerta. No meio das caixas de fogões foram encontradas 460 barras de maconha, o que totalizou 631,35 kg.

O caminhoneiro, de 28 anos, confessou que recebeu R$ 5 mil para realizar o transporte da droga. Ele relatou que pegou a carga de fogões em Pato Branco, porém em Cascavel (PR) foi abordado e recebeu a proposta para transportar a droga. A missão era entregar o entorpecente em Escada, município a cerca de 60 kg de Recife (PE).

As 460 barras de maconha foram entregues na delegacia de Polícia Civil (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

Diante do flagrante, e da confissão, o jovem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas