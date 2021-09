BH aplica a segunda dose para pessoas de 19 anos nesta quinta (23/9)

Aplicação é da segunda dose da CoronaVac (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai aplicar a segunda dose da CoronaVac em pessoas de 19 anos nesta quinta-feira (23/9).





Segundo a prefeitura "só poderão tomar a segunda dose no dia 23 de setembro pessoas de 19 anos, vacinadas com a CoronaVac, cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 30 de setembro".





Os postos fixos e extras funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Enquanto os pontos drive-thru, das 8h às 16h30.

Confira os postos de vacinação desta quinta-feira (23/9) para pessoas de 19 anos:

DRIVE THRU

Shopping Del Rey: Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001- Caiçaras

UFMG- Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2: Avenida Antônio Abrahão Caram, 763- São José

Corpo de Bombeiros: Rua Piauí, 1.815- Funcionários

Boulevard Shopping: Entrada pelo estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida- Santa Efigênia

Minas Shopping - Doca 3: Avenida Cristiano Machado, 4.000- União

BHTRANS - COP: Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900- Buritis

Shopping Estação: Entrada pela avenida Vilarinho (acesso ao G1)- Vila Clóris

POSTOS EXTRAS

Faculdade UNA-BH (Centro-Sul) - Funcionamento das 8h às 20h: Rua Aimorés, 1.451- Lourdes

Faculdade Pitágoras (Centro-Sul) - Funcionamento das 8h às 20h: Rua dos Timbiras, 1.375- Funcionários

UFMG Campus Saúde - Escola de Enfermagem (Centro-Sul) - Funcionamento das 12h às 20h: Avenida Professor Alfredo Balena, 190- Santa Efigênia

Faculdade Estácio de Sá - Unidade Floresta (Leste): Avenida Francisco Sales, 23- Floresta

PUC Minas - Coração Eucarístico (Noroeste) - Funcionamento das 8h às 16h00: Avenida 31 de março, 577 - acesso 9 prédio 20- Coração Eucarístico

Centro Universitário UNI-BH (Oeste): Rua Líbero Leone, 259- Buritis

Faculdade Estácio de Sá (Oeste): Rua Erê, 207- Prado

Faculdade Kennedy/Promove - Campus Prado (Oeste): Rua Sarzedo, 31- Prado

Faminas-BH (Venda Nova) - Funcionamento das 8h às 20h: Avenida Cristiano Machado, 12.001- Vila Clóris

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Barreiro de Cima: Praça Modestino de Sales Barbosa, 100- Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde Bairro das Indústrias/ Centro Cultural: Rua dos Industriários, 289- Indústrias I (Barreiro)

Centro de Saúde Bonsucesso: Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875- Bonsucesso

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375 - Barreiro

Centro de Saúde Diamante/ Teixeira Dias: Rua Maria Marcolina de Souza, 40- Diamante

Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo - Miramar: Rua Eridano, 540- Miramar

Centro de Saúde Independência: Rua Maria Antonieta Ferreira, 151- Independência

Centro de Saúde Mangueiras: Rua Chafariz, 4- Independência

Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro - Lindeia/ Salão Paroquial da Comunidade Nossa Senhora da Abadia/ Paróquia Jesus Ressuscitado: Rua Flor de Seda, 1.200- Lindeia

Centro de Saúde Milionários/ Centro Esportivo Milionários: Rua David Fonseca, 1.396- Milionários

Centro de Saúde Pilar - Olhos D'Água: Rua São Pedro da Aldeia, 55- Pilar

Centro de Saúde Regina: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467- Regina

Centro de Saúde Santa Cecília: Rua Paulo Duarte, 280- Santa Cecília

Centro de Saúde Vale do Jatobá: Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100- Vale do Jatobá

Centro de Saúde Vila Cemig: Rua Coletivo, 68- Vila Cemig

Centro de Saúde Vila Pinho: Rua Otaviano de Carvalho, 174- Vila Pinho

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Saúde Cafezal: Rua Bela Vista, 30- Vila Cafezal

Centro de Saúde Carlos Chagas: Avenida Francisco Sales, 1.715- Santa Efigênia

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima: Rua Corinto, 450- Serra

Centro de Saúde Padre Tarcísio: Rua Coronel Jorge Davis, 500- São Lucas

Centro de Saúde Santa Lúcia: Rua Murilo Moraes de Andrade, 125- Santa Lúcia

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia: Rua Cristina, 961- São Pedro

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo: Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240- Fazendinha

Centro de Saúde Tia Amância: Rua Iraí, 248- Coração de Jesus

REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Alto Vera Cruz: Rua General Osório , 959- Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Horto: Rua Anhanguera, 224- Santa Tereza

Centro de Saúde Mariano de Abreu/ CRAS Mariano de Abreu: Rua 5 de Janeiro, s/n- Mariano de Abreu

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Avenida Petrolina, 869/871- Horto

Centro de Saúde Novo Horizonte: Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12- Novo Horizonte

Centro de Saúde Paraíso: Avenida Mem de Sá, 1.001- Paraíso

Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50- Santa Inês

Centro de Saúde São Geraldo: Avenida Itaituba, 318- São Geraldo

Centro de Saúde São José Operário: Rua Simão Pereira, 73- Nova Vista

Centro de Saúde Taquaril: Rua Desembargador Bráulio, 2.200- Taquaril

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa)- Vera Cruz

REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde Alcides Lins: Rua Panema, 275- Concórdia

Centro de Saúde Cachoeirinha: Rua Borborema, 1.325- Cachoeirinha

Centro de Saúde Capitão Eduardo: Rua Ângela Benareges, 10- Capitão Eduardo

Centro de Saúde Cidade Ozanan: Rua Doutor Furtado de Menezes, 610- Ipiranga

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI: Rua Almas, 122- Conjunto Paulo VI

Centro de Saúde Dom Joaquim: Avenida Joaquim José Diniz, 200- Fernão Dias

Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo: Rua Serra do Cipó, 170- Conjunto Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde Gentil Gomes: Rua Manoel Passos, 580- Santa Cruz

Centro de Saúde Goiânia: Rua Pomba, 677- Goiânia

Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes: Rua Branca, 15- Vitoria

Centro de Saúde Maria Goretti: Rua Barreiro Grande, 57 - Maria Goretti

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro: Rua Três mil e Setenta e Quatro, 555- Paulo Vl

Centro de Saúde Olavo Albino Correia: Rua Papa Honório Terceiro, 8- Ouro Minas

Centro de Saúde Padre Fernando de Mello: Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150 - Palmares

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu: Rua Dianópolis, 180- Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde São Gabriel/ Salão da Igreja Católica Comunidade São Gabriel: Rua Codajás, 45. Referência: praça do EPA- Bairro São Gabriel

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital: Avenida do Sociais, 305- Jardim Vitória

REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Bom Jesus : Rua Bernardo Cisneiros, 659- Bom Jesus

Centro de Saúde Coqueiros: Rua Eneida, 1583- Coqueiros

Centro de Saúde Carlos Prates: Rua Frederico Bracher Júnior, 103- Carlos Prates

Centro de Saúde Califórnia: Avenida das Castanholas, 277- Califórnia

Centro de Saúde Ermelinda: Rua Paes de Abreu, 114- Ermelinda

Centro de Saúde Glória: Rua Eneida, 955- Glória

Centro de Saúde Jardim Filadélfia: Rua Régida, 309- Jardim Filadélfia

Centro de Saúde Jardim Montanhês: Rua Leopoldo Pereira, 407- Jardim Montanhês

Centro de Saúde João Pinheiro: Rua Frei Luiz de Souza, 292- João Pinheiro

Anexo do Centro de Saúde Padre Eustáquio: Rua Aquidabam, 1.026- Padre Eustáquio

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins: Rua Rutilo, 96- Pindorama

Centro de Saúde São Cristóvão: Rua Itapecerica, 555- Lagoinha

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Campo Alegre/ UNA Linha Verde: Rua Coronel Romão da Mota, s/n- Campo Alegre

Centro de Saúde Etelvina Carneiro: Rua Mar de Rosas, 140- Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Floramar- Avenida Saramenha, 3- Guarani

Centro de Saúde Guarani: Rua Pacaembu, 160- Guarani

Centro de Saúde Heliópolis: Rua dos Beneditinos, 120- Heliópolis

Centro de Saúde Jaqueline: Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110- Jaqueline

Centro de Saúde Jaqueline II: Rua João Pereira Lima, 50 - Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade: Rua Vinte e Oito, 32 - Jardim Felicidade

Centro de Saúde Felicidade II: Rua Pau Brasil, 160 - Solimões

Centro de Saúde Lajedo: Rua Júlio Ribeiro, 681- Lajedo

Centro de Saúde MG20: Rua Areia Branca, 171 - Monte Azul

Centro de Saúde Novo Aarão Reis : Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200- Novo Aarão Reis

Centro de Saúde São Bernardo / Igreja Internacional Fogo e Glória: Rua Maria Amélia Maia, 276- São Bernardo

Centro de Saúde São Tomás: Rua Santa Rosa, 54- São Tomás

Centro de Saúde Tupi/ Paróquia de São Judas Tadeu: Rua Capistrano de Abreu, 20- Tupi

Centro de Saúde Zilah Spósito: Rua Coquilho, 75- Zilah Spósito

REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Amílcar Viana Martins: Rua Nelson de Sena, 90- Cinquentenário

Centro de Saúde Cabana: Rua Centro Social, 536- Cabana

Centro de Saúde Camargos: Rua Luiza Efigênia Silva, 413 (antigo 159)- Camargos

Centro de Saúde Cícero Ildefonso: Rua Caviana, 77- Jardinópolis

Centro de Saúde Conjunto Betânia: Rua Onã, 105- Conjunto Betânia

Centro de Saúde Havaí: Rua Manila, 432- Havaí

Centro de Saúde João XXIII: Rua Toledo, 481- Vila Oeste

Centro de Saúde Noraldino de Lima: Avenida Amazonas, 4.373- Nova Suíça

Centro de Saúde Palmeiras: Av. Dom João VI 1.821- Palmeiras

Centro de Saúde Santa Maria: Rua das Pérolas, 123- Santa Maria

Centro de Saúde São Jorge: Rua Garret, 45- Grajaú

Centro de Saúde Ventosa: Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782- Jardim América

Centro de Saúde Vista Alegre: Rua Sêneca, 9- Nova Cintra

Centro de Saúde Waldomiro Lobo : Av. Amazonas, 8.889- Madre Gertrudes

REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Confisco: Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Avenida Clóvis Salgado, 710- Bandeirantes

Centro de Saúde Itamarati: Rua Anita Blumberg, 63- Paquetá

Centro de Saúde Ouro Preto: Rua Jonas Jean, 77- Ouro Preto

Centro de Saúde Padre Tiago: Avenida João XXIII, 1.233- Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Amélia: Rua Engenheiro Pedro Bax, 220- Santa Amélia

Centro de Saúde Santa Rosa: Avenida Bueno Siqueira, 100- Universitário

Centro de Saúde Santa Terezinha: Rua Senador Virgílio Távora, 157- Santa Terezinha

Centro de Saúde São José: Rua Violeta de Melo, 655- São José

Centro de Saúde Serrano: Rua Tocantins, 471- Serrano

Anexo do Centro de Saúde Trevo: Avenida Dandara, 7- Trevo

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Alameda dos Ipês: Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186- Santa Mônica

Centro de Saúde Andradas: Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21- São João Batista

Centro de Saúde Jardim Comerciários: Rua Maria da Paz Maia, 96- Jardim dos Comerciários

Centro de Saúde Jardim Europa: Rua Edimburgo, 140- Jardim Europa

Centro de Saúde Lagoa: Rua José Sabino Maciel, 176- Lagoa

Centro de Saúde Mantiqueira: Rua César Salles Barbosa, 600- Mantiqueira

Centro de Saúde Minas Caixa: Rua Capitão Sérgio Pires, 226- Minas Caixa

Centro de Saúde Nova York: Rua Wilton Marques Pereira, 10- Nova York

Centro de Saúde Paraúna: Rua João Ferreira da Silva, 248- Mantiqueira

Centro de Saúde Piratininga: Rua Cravo da Índia, 11- Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Joviano Coelho Junior, 45- Rio Branco

Centro de Saúde Santa Mônica: Rua dos Zapotecas, 98- Santa Mônica

Centro de Saúde Serra Verde: Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10- Serra Verde