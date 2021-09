PRF apreende caminhão com carga irregular de 30 mil litros de gasolina

Veículo foi interceptado pela PRF no início da madrugada desta quarta-feira (22/9) (foto: PRF/Divulgação)

Um caminhão que transportava 30 mil litros de gasolina foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quarta-feira (22/9), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Além de irregularidades na documentação do combustível, os agentes encontraram pouco mais de R$ 19 mil dentro do veículo.

No entanto, a justificativa apresentada não convenceu os agentes da PRF, tendo em vista que “o porte da documentação fiscal é obrigatório durante todo o deslocamento”.

Dando prosseguimento às diligências, os policiais realizaram uma busca no interior do caminhão e encontraram a quantia de R$ 19.667. Indagado, o condutor disse que o dinheiro seria utilizado para cobrir despesas com a viagem.

Além disso, as buscas resultaram na localização de três notas fiscais – que informavam locais de origem e destino diversos daqueles que foram declarados pelo motorista.

Conforme apurado pela polícia rodoviária, o combustível seria entregue num posto de grande movimento localizado na região Central de Juiz de Fora.

A ocorrência, o caminhão com a carga e o dinheiro foram entregues à Polícia Civil da cidade do interior mineiro.