Primavera começa nesta quarta (22/9), com chance de chuvas e ventania

ALÍVIO



Primavera começa nesta quarta-feira (22/9); grande parte de Minas Gerais terá chance de chuvas e ventania



Vídeo de Monte Verde: Reprodução WhatsApphttps://t.co/0MUemhlWRw pic.twitter.com/3Kfqh3AJKH — Estado de Minas (@em_com) September 22, 2021



De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuvas com rajadas fortes de vento para a capital mineira, Leste, Zona da Mata e Sul.



Com a queda nas temperaturas, a umidade do ar apresentou melhora, registrando 30% em BH, e 20% no Triângulo e Norte do estado.



A temperatura mínima foi em Monte Verde, no Sul, com 8,5°C, e a máxima deve ser registrada no Norte e Noroeste com 36°C.



*Estagiária sob supervisão do subeitor Daniel Seabra Além disso, em Belo Horizonte, ocorreram rajadas de vento de quase 80km/h na Estação do Cercadinho, que registrou a menor temperatura da capital com 16°C. No período da tarde, a previsão é que os termômetros cheguem aos 31°C.

A primavera começa na tarde desta quarta-feira (22/9), e a previsão é de queda nas temperaturas, com possibilidade de chuvas e rajadas de ventos fortes, em grande parte do estado. No Sul de Minas, o dia amanheceu com neblina e sensação térmica negativa.