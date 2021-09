Índice de transmissão da COVID-19 volta a subir em Belo Horizonte

Desde o início da pandemia, Belo Horizonte registrou 281.343 casos de COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O índice de transmissão da COVID-19 em Belo Horizonte voltou a crescer, segundo dados divulgados nesta terça-feira (21/09) pela Prefeitura de Belo Horizonte. Nessa segunda-feira (20), o número médio de transmissão por infectado (chamado de fator RT) tinha caído depois de cinco boletins seguidos, mas o dado voltou a ter um aumento.









A ocupação dos leitos de UTI COVID passaram de 49,2% para 46,8%, enquanto nos leitos de enfermaria foi de 27,3% para 28,8%. Ambos seguem em fase de controle - o nível intermediário de alerta se dá quando é registrado 50% ou mais.





Dados divulgados neste terça-feira pela Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Janey Costa/EM/DA Press) Assim como nessa segunda, a capital mineira não conseguiu contabilizar novos casos confirmados de COVID-19. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está em processo contínuo de correção e validação da base de dados para solucionar os problemas que vêm ocorrendo com a exportação após mudanças no servidor do Ministério da Saúde.





Apesar disso, consta no boletim desta terça o total de 281.343 registros de COVID-19 na cidade, 2.943 a mais do que o último documento da prefeitura belo-horizontina. Já as mortes por conta do coronavírus subiram para 6.670, com nove a mais do que o último registro.