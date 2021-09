Aplicativo para o público feminino cadastra motoristas mulheres em BH

A empresa é uma das precursoras, no Brasil, desse tipo de serviço (foto: Reprodução/Free Pik)

Lady Driver, um aplicativo de transporte feminino voltado exclusivamente para mulheres, começou a cadastrar motoristas interessadas em prestar o serviço na região metropolitana de Belo Horizonte. O aplicativo ainda não está em funcionamento para as passageiras, e por enquanto, a etapa é de cadastramento das motoristas. Já são mais de 65 mil condutoras cadastradas pela Lady Driver no Brasil.

Depois da consolidação do aplicativo para mulheres na Grande BH, a proposta das sócias é expandir o serviço, em uma segunda etapa, para o Lady Kiddos (transporte agendado de crianças) e o Lady Care (transporte agendado de idosos).

O que é preciso para ser uma motorista do Lady Driver?

Utilizar celular sistema operacional Android

Ter carteira de habilitação categoria B com EAR (Exerce Atividade Remunerada), carro do ano 2011 ou superior (4 portas, 5 lugares, ar-condicionado

Entrar no Google Play, baixar o aplicativo Lady Driver e fazer o cadastramento

Área de abrangência do serviço: Belo Horizonte e as seguintes cidades da região metropolitana: Nova Lima, Confins, Lagoa Santa, Contagem, Betim, Mário Campos, Sarzedo e Sete Lagoas.

Como realizar o cadastramento no app?

Entrar no Google Play e procurar por "Lady Driver Motorista

Abrir o aplicativo e clicar em "cadastrar uma nova conta"

Informar seus dados pessoais, concordar com os termos de uso clicando no quadrado localizado no final da tela e clicar em “Próximo Passo”

Clicar em “Login” e colocar seu e-mail/CPF e sua senha cadastrada

Ao fazer o login, é preciso clicar na lateral esquerda, e em seguida, no seu perfil

Em seguida, insira uma foto sua. É importante que esta foto tenha seu rosto bem nítido e próximo, não poderá ser uma foto de corpo todo, apenas seu rosto. Para isso você precisa clicar em seu perfil e anexar uma foto de sua galeria Cadastrar seu veículo e habilitar o aplicativo Para cadastrar seu veículo, você precisar clicar em “Veículos” e será direcionada para outra tela, onde você deve clicar em “Novo Veículo” e preencher todas as informações conforme solicitado

Depois, é preciso confirmar seu número de telefone. É só clicar em “Telefone”, depois em em “Receber código por SMS” e confirmar seu número

Você precisa encaminhar sua CNH, e para isso, é necessário clicar em “Documentos”, e depois em "enviar CNH". É importante que você mande a foto da CNH com todas as informações nítidas;

Voltando a tela inicial, aparecerá para você confirmar sua Declaração de Residência. Ao ler e conferir as informações, você deverá clicar em “Confirmar”

Após ler as informações referente a Declaração de contribuinte INSS, você deverá clicar em “Confirmar”. Você precisa ter um MEI aberto com o CNAE 4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Depois, é necessário que você faça o curso do conduapp. Vá em “Documentos” eclique em “Curso Condutores ou Conduapp”. Em seguida, clique no link que será direcionado para a cartilha do curso;

Para incluir os dados bancários, você precisa clicar em “Configurar Banco”. Lembrando que não pode ser cadastrado contas de terceiros ou de bancos digitais

Ao ser direcionada para essa tela, você deve inserir todos os seus dados bancários conforme solicitado (são aceitos conta-corrente e poupança), e logo após clicar em “Salvar”

Após cadastrar seus dados bancários, aparecerão a tela de boas-vindas onde você precisa clicar em “Pronto”

Você precisará habilitar nas configurações o atalho do app para conseguir ficar online. Para isso clique em “Configurações” e habilite a opção para iniciar as corridas

Depois de feito o cadastramento, as motoristas receberão um acompanhamento e treinamentos periódicos pela equipe da Lady Driver. Além de garantir 75% do valor da corrida para a motorista, esse valor é calculado a partir do aceite da corrida por ela.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.