Projeto une artistas consagrados e novatos em apresentações conjuntas

A apresentação de Ava Rocha irá ao ar em 5 de outubro próximo, junto com a de Isabela Morais (foto: Fotos: StereoLab/Divulgação )



A nova e a novíssima gerações da música brasileira ganham mais um espaço de divulgação de seus trabalhos com o Sessões Stereo Lab, que se propõe a fazer um recorte da criatividade e da experimentação presentes na cena musical contemporânea.

Realizado pelo Laboratório 96 – espaço cultural criado em Uberaba em 2016 pelas produtoras culturais Bruna Buzollo e Letícia Rezende – o projeto vai lançar em seu canal no YouTube vídeos de apresentações de 10 artistas selecionados, a partir desta terça-feira (21/09).





A programação se completa com Letrux, Ava Rocha, Tuyo, Surra de Rima (projeto de Jéssica Caitano e Chico Correa) e, representando o frescor da produção mineira, Dilly, Isabela Morais, Renato Enoch e Day-N, nomes que estão despontando agora e que, em alguns casos, não têm sequer álbuns lançados.

MODELOS

Letícia Rezende diz que uma das premissas do Sessões Stereo Lab é explorar formatos diversos, de forma a se distinguir tanto na questão estética quanto de curadoria. “Com certeza, o mais marcante foi ver os artistas se organizarem em formatos reduzidos, propondo novos modelos de apresentação, recriando seus shows e entregando vídeos com conteúdos inéditos”, diz.

A curadora aponta a importância de se ter elementos que garantam originalidade em meio à profusão de apresentações on-line característica destes tempos de pandemia.

Luiza Lian explora projeções especiais para ambientar suas músicas em um não lugar digital; Ava Rocha dispensa roteiros e quebra convenções em uma performance improvisada que prescinde de roteiro; a Tuyo transforma o cantinho das plantas no quintal de casa em palco; Jessica Caitano cria uma ambientação cyberpunk para sua mistura de repente, rap e eletrônica.

“Cada show se transforma em uma imersão no universo particular de cada artista”, afirma Letícia Rezende. A produção audiovisual das apresentações é dividida entre as produtoras Quasque e a Quente.

O Sessões Stereo Lab foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, ao lado de artistas como Luiza Brina, Pássaro Vivo, aocoral, Mostra Negras Autoras e Casa Poça, por exemplo. No estado, a plataforma já ofereceu recursos para mais de 140 projetos de música até 2020, como Bemti, Fernanda Takai, Lô Borges e Meninos de Araçuaí.





DOIS A DOIS

Confira o cronograma de lançamentos





Hoje (21/09)





» Luiza Lian





» Gabriela Viegas













(foto: Alexandre Ferreira Nunes e Mateus Lustosa /DIVULGAÇÃO) 28 de setembro





» Tuyo





» Renato Enoch











5 de outubro





» Ava Rocha





» Isabela Morais









(foto: Vanusa Campos/divulgação)







12 de outubro





» Surra de Rima





» Dilly





(foto: Ana Alexandrino/Divulgação )





19 de outubro





» Letrux

» Day-N





Os shows estarão disponíveis no canal youtube.com/laboratorio96