Idosos de 78 anos recebem a 3ª dose nesta quarta (22/9), em BH

DRIVE THRU

Shopping Del Rey Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 Caiçaras

UFMG Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2 Avenida Antônio Abrahão Caram, 763 São José

Corpo de Bombeiros Rua Piauí, 1.815 Funcionários

Boulevard Shopping Entrada pelo estacionamento da

Rua Professor Otaviano Almeida Santa Efigênia

Minas Shopping - Doca 3 Avenida Cristiano Machado, 4.000 União

BHTRANS - COP Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 Buritis

Shopping Estação Entrada pela avenida Vilarinho (acesso ao G1) Vila Clóris

POSTOS EXTRAS

Faculdade UNA-BH (Centro-Sul) - Funcionamento das 8h às 20h Rua Aimorés, 1.451 Lourdes

Faculdade Pitágoras (Centro-Sul) - Funcionamento das 8h às 20h Rua dos Timbiras, 1.375 Funcionários

UFMG Campus Saúde - Escola de Enfermagem (Centro-Sul) - Funcionamento das 12h às 20h Avenida Professor Alfredo Balena, 190 Santa Efigênia

Faculdade Estácio de Sá - Unidade Floresta (Leste) Avenida Francisco Sales, 23 Floresta

PUC Minas - Coração Eucarístico (Noroeste) - Funcionamento das 8h às 16h00 Avenida 31 de março, 577 - acesso 9 prédio 20 Coração Eucarístico

Centro Universitário UNI-BH (Oeste) Rua Líbero Leone, 259 Buritis

Faculdade Estácio de Sá (Oeste) Rua Erê, 207 Prado

Faculdade Kennedy/Promove - Campus Prado (Oeste) Rua Sarzedo, 31 Prado

Faminas-BH (Venda Nova) - Funcionamento das 8h às 20h Avenida Cristiano Machado, 12.001 Vila Clóris

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Barreiro de Cima Praça Modestino de Sales Barbosa, 100 Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde Bairro das Indústrias/ Centro Cultural Rua dos Industriários, 289 Indústrias I (Barreiro)

Centro de Saúde Bonsucesso Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875 Bonsucesso

Centro de Saúde Carlos Renato Dias Rua José Gonçalves, 375 Barreiro

Centro de Saúde Diamante/ Teixeira Dias Rua Maria Marcolina de Souza, 40 Diamante

Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo - Miramar Rua Eridano, 540 Miramar

Centro de Saúde Independência Rua Maria Antonieta Ferreira, 151 Independência

Centro de Saúde Mangueiras Rua Chafariz, 4 Independência

Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro - Lindeia/ Salão Paroquial da Comunidade Nossa Senhora da Abadia/ Paróquia Jesus Ressuscitado Rua Flor de Seda, 1.200 Lindeia

Centro de Saúde Milionários/ Centro Esportivo Milionários Rua David Fonseca, 1.396 Milionários

Centro de Saúde Pilar - Olhos D'Água Rua São Pedro da Aldeia, 55 Pilar

Centro de Saúde Regina Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467 Regina

Centro de Saúde Santa Cecília Rua Paulo Duarte, 280 Santa Cecília

Centro de Saúde Vale do Jatobá Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100 Vale do Jatobá

Centro de Saúde Vila Cemig Rua Coletivo, 68 Vila Cemig

Centro de Saúde Vila Pinho Rua Otaviano de Carvalho, 174 Vila Pinho

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Saúde Cafezal Rua Bela Vista, 30 Vila Cafezal

Centro de Saúde Carlos Chagas Avenida Francisco Sales, 1.715 Santa Efigênia

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima Rua Corinto, 450 Serra

Centro de Saúde Padre Tarcísio Rua Coronel Jorge Davis, 500 São Lucas

Centro de Saúde Santa Lúcia Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 Santa Lúcia

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia Rua Cristina, 961 São Pedro

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 Fazendinha

Centro de Saúde Tia Amância Rua Iraí, 248 Coração de Jesus

REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Alto Vera Cruz Rua General Osório , 959 Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Horto Rua Anhanguera, 224 Santa Tereza

Centro de Saúde Mariano de Abreu/ CRAS Mariano de Abreu Rua 5 de Janeiro, s/n Mariano de Abreu

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes Avenida Petrolina, 869/871 Horto

Centro de Saúde Novo Horizonte Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12 Novo Horizonte

Centro de Saúde Paraíso Avenida Mem de Sá, 1.001 Paraíso

Centro de Saúde Santa Inês Rua Itumirim, 50 Santa Inês

Centro de Saúde São Geraldo Avenida Itaituba, 318 São Geraldo

Centro de Saúde São José Operário Rua Simão Pereira, 73 Nova Vista

Centro de Saúde Taquaril Rua Desembargador Bráulio, 2.200 Taquaril

Centro de Saúde Vera Cruz Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa) Vera Cruz

REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde Alcides Lins Rua Panema, 275 Concórdia

Centro de Saúde Cachoeirinha Rua Borborema, 1.325 Cachoeirinha

Centro de Saúde Capitão Eduardo Rua Ângela Benareges, 10 Capitão Eduardo

Centro de Saúde Cidade Ozanan Rua Doutor Furtado de Menezes, 610 Ipiranga

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI Rua Almas, 122 Conjunto Paulo VI

Centro de Saúde Dom Joaquim Avenida Joaquim José Diniz, 200 Fernão Dias

Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo Rua Serra do Cipó, 170 Conjunto Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde Gentil Gomes Rua Manoel Passos, 580 Santa Cruz

Centro de Saúde Goiânia Rua Pomba, 677 Goiânia

Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes Rua Branca, 15 Vitoria

Centro de Saúde Maria Goretti Rua Barreiro Grande, 57 Maria Goretti

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro Rua Três mil e Setenta e Quatro, 555 Paulo Vl

Centro de Saúde Olavo Albino Correia Rua Papa Honório Terceiro, 8 Ouro Minas

Centro de Saúde Padre Fernando de Mello Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150 Palmares

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu Rua Dianópolis, 180 Ribeiro de Abreu

Centro de Saúde São Gabriel/ Salão da Igreja Católica Comunidade São Gabriel Rua Codajás, 45/ Referência: praça do EPA Bairro São Gabriel

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital Avenida do Sociais, 305 Jardim Vitória

REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Bom Jesus Rua Bernardo Cisneiros, 659 Bom Jesus

Centro de Saúde Coqueiros Rua Eneida, 1583 Coqueiros

Centro de Saúde Carlos Prates Rua Frederico Bracher Júnior, 103 Carlos Prates

Centro de Saúde Califórnia Avenida das Castanholas, 277 Califórnia

Centro de Saúde Ermelinda Rua Paes de Abreu, 114 Ermelinda

Centro de Saúde Glória Rua Eneida, 955 Glória

Centro de Saúde Jardim Filadélfia Rua Régida, 309 Jardim Filadélfia

Centro de Saúde Jardim Montanhês Rua Leopoldo Pereira, 407 Jardim Montanhês

Centro de Saúde João Pinheiro Rua Frei Luiz de Souza, 292 João Pinheiro

Anexo do Centro de Saúde Padre Eustáquio Rua Aquidabam, 1.026 Padre Eustáquio

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins Rua Rutilo, 96 Pindorama

Centro de Saúde São Cristóvão Rua Itapecerica, 555 Lagoinha

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Campo Alegre/ UNA Linha Verde Rua Coronel Romão da Mota, s/n Campo Alegre

Centro de Saúde Etelvina Carneiro Rua Mar de Rosas, 140 Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Floramar Avenida Saramenha, 3 Guarani

Centro de Saúde Guarani Rua Pacaembu, 160 Guarani

Centro de Saúde Heliópolis Rua dos Beneditinos, 120 Heliópolis

Centro de Saúde Jaqueline Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 Jaqueline

Centro de Saúde Jaqueline II Rua João Pereira Lima, 50 Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade Rua Vinte e Oito, 32 Jardim Felicidade

Centro de Saúde Felicidade II Rua Pau Brasil, 160 Solimões

Centro de Saúde Lajedo Rua Júlio Ribeiro, 681 Lajedo

Centro de Saúde MG20 Rua Areia Branca, 171 Monte Azul

Centro de Saúde Novo Aarão Reis Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200 Novo Aarão Reis

Centro de Saúde São Bernardo / Igreja Internacional Fogo e Glória Rua Maria Amélia Maia, 276 São Bernardo

Centro de Saúde São Tomás Rua Santa Rosa, 54 São Tomás

Centro de Saúde Tupi/ Paróquia de São Judas Tadeu Rua Capistrano de Abreu, 20 Tupi

Centro de Saúde Zilah Spósito Rua Coquilho, 75 Zilah Spósito

REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Amílcar Viana Martins Rua Nelson de Sena, 90 Cinquentenário

Centro de Saúde Cabana Rua Centro Social, 536 Cabana

Centro de Saúde Camargos Rua Luiza Efigênia Silva, 413 (antigo 159) Camargos

Centro de Saúde Cícero Ildefonso Rua Caviana, 77 Jardinópolis

Centro de Saúde Conjunto Betânia Rua Onã, 105 Conjunto Betânia

Centro de Saúde Havaí Rua Manila, 432 Havaí

Centro de Saúde João XXIII Rua Toledo, 481 Vila Oeste

Centro de Saúde Noraldino de Lima Avenida Amazonas, 4.373 Nova Suíça

Centro de Saúde Palmeiras Av. Dom João VI 1.821 Palmeiras

Centro de Saúde Santa Maria Rua das Pérolas, 123 Santa Maria

Centro de Saúde São Jorge Rua Garret, 45 Grajaú

Centro de Saúde Ventosa Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782 Jardim America

Centro de Saúde Vista Alegre Rua Sêneca, 9 Nova Cintra

Centro de Saúde Waldomiro Lobo Av. Amazonas, 8.889 Madre Gertrudes

REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Confisco Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Avenida Clóvis Salgado, 710 Bandeirantes

Centro de Saúde Itamarati Rua Anita Blumberg, 63 Paquetá

Centro de Saúde Ouro Preto Rua Jonas Jean, 77 Ouro Preto

Centro de Saúde Padre Tiago Avenida João XXIII, 1.233 Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Amélia Rua Engenheiro Pedro Bax, 220 Santa Amélia

Centro de Saúde Santa Rosa Avenida Bueno Siqueira, 100 Universitário

Centro de Saúde Santa Terezinha Rua Senador Virgílio Távora, 157 Santa Terezinha

Centro de Saúde São José Rua Violeta de Melo, 655 São José

Centro de Saúde Serrano Rua Tocantins, 471 Serrano

Anexo do Centro de Saúde Trevo Avenida Dandara, 7 Trevo

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Alameda dos Ipês Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186 Santa Mônica

Centro de Saúde Andradas Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21 São João Batista

Centro de Saúde Jardim Comerciários Rua Maria da Paz Maia, 96 Jardim dos Comerciários

Centro de Saúde Jardim Europa Rua Edimburgo, 140 Jardim Europa

Centro de Saúde Lagoa Rua José Sabino Maciel, 176 Lagoa

Centro de Saúde Mantiqueira Rua César Salles Barbosa, 600 Mantiqueira

Centro de Saúde Minas Caixa Rua Capitão Sérgio Pires, 226 Minas Caixa

Centro de Saúde Nova York Rua Wilton Marques Pereira, 10 Nova York

Centro de Saúde Paraúna Rua João Ferreira da Silva, 248 Mantiqueira

Centro de Saúde Piratininga Rua Cravo da Índia, 11 Piratininga

Centro de Saúde Rio Branco Rua Joviano Coelho Junior, 45 Rio Branco

Centro de Saúde Santa Mônica Rua dos Zapotecas, 98 Santa Mônica

Centro de Saúde Serra Verde Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10 Serra Verde

Confira a programação para os próximos dias:

Dia 22, quarta-feira: dose de reforço para idosos de 78 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo

Dia 23, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 19 anos, vacinadas com a CoronaVac, cujo intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 23 as pessoas de 19 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 30 de setembro

Dia 24, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 49 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 24, as pessoas de 49 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 1º de outubro

Dia 25, sábado: segunda dose para pessoas de 18 anos, vacinadas com Coronavac, cujo intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias. Só poderão tomar a segunda dose no dia 25, as pessoas de 18 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 2 de outubro

Dia 26, domingo: não haverá vacinação

Belo Horizonte continuará a aplicação da dose de reforço da vacina contra a COVID-19 em idosos de 78 anos nesta quarta-feira (22/9).Segundo a administração municipal, só poderão se vacinar aqueles cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.A PBH ressalta que os idosos de 78 anos que tomaram AstraZeneca não devem comparecer aos locais de vacinação e devem aguardar o intervalo de seis meses.É necessário que os usuários aguardem o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento do horário.Receberão a dose de reforço os idosos até 70 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. A ampliação para outras faixas etárias e grupos de imunossuprimidos será feita respeitando o intervalo entre as aplicações e de forma gradativa, condicionada ao recebimento de novas remessas de vacinas.

Ampliação da 3ª dose para acamados

A aplicação da terceira dose nas pessoas acamadas desta faixa etária também será iniciada. É necessário que os usuários aguardem o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento do horário.





