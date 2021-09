Pessoas de 54 anos recebem a 2ª dose em BH: 'Que alívio!'

Movimento tranquilo na manhã deste sábado no Centro de Saúde Paraíso, na Região Leste de BH (foto: Marcos Vieira/EM/ DA Press)

Na foto, a advogada de Ana Maria De Melo Pinheiro que foi se vacinar no posto de saúde na Serra, Região Centro-Sul (foto: Marcos Vieira/EM/ DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aplicou segunda dose para pessoas de 54 anos, vacinadas com a AstraZeneca neste sábado (18/9). Só tomam o imunizante hoje aqueles cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 25 de setembro.A pedagoga Márcia Cristina Laurico foi uma das moradores que não deixou de comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua casa para garantir sua imunização. ''Que alívio! Demorou, mas chegou. Sou diretora de uma escola e estava apreensiva. Agora, é esperar os 14 dias para me sentir imunizada e muito feliz'', disse.A advogada Ana Maria de Melo Pinheiro compartilhou da mesma emoção ao sair do posto de saúde Centro Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no fim desta manhã. ''Estou feliz da vida. É uma sensação de tranquilidade mas com certeza vou continuar com os cuidados'', afirmou. Ela ainda agradeceu e elogiou os profissionais de saúde que a atenderam no posto.Parte das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco e até mesmo Minas Gerais estavam sem o imunizante para aplicar a segunda dose. Isso porque a Fiocruz informou um atraso na entrega do componente utilizado para a produção dos imunizantes, chamado de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), que vem da China, que complicou toda a logística de entrega ao Ministério da Saúde, e, por consequência, aos estados e municípios. Mas, em Belo Horizonte, não faltou imunizante para a faixa etária.O consultor de negócios internacionais Leonardo Ávila contou que estava contando os dias para a 2ª dose. ''A prefeitura demorou a soltar e, pelo cartão de vacinas, a imunização ocorreria na sexta. Então, fiquei um pouco preocupado. Mas, agora, superaliviado. A AstraZeneca é uma vacina com ótima cobertura. Agora, vou continuar me cuidado, usando máscara, porque a pandemia não acabou'', relatou.- Dia 19, domingo: não haverá vacinação;- Dia 20, segunda-feira: segunda dose para pessoas de 53 anos, vacinadas com a AstraZeneca. Só poderão tomar a segunda dose no dia 20 as pessoas de 53 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 27 de setembro.O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h, e os pontos drive-thru das 8h às 14h.As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura , antes de se deslocar aos pontos de imunização. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação.Segundo a pasta, caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.