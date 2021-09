BH registra a menor taxa de transmissão do coronavírus de 2021

Atual cenário dos indicadores da pandemia em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

Belo Horizonte registrou a menor taxa de transmissão do novo coronavírus de todo o ano de 2021 nesta quinta (9/9), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura.

Segundo o balanço oficial, o RT está em 0,86, segundo menor índice desde que a PBH passou a divulga-lo diariamente, em 4 de agosto do ano passado.O RT mede a velocidade de transmissão do vírus. Portanto, em média, 86 pessoas se tornam vítimas da pandemia a cada 100 diagnósticos na cidade. A estatística está no patamar de controle desde 23 de agosto.

Por outro lado, a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 avançou: de 45,1% para 47,5%, também dentro do nível de controle. Esse é o caso da terapia intensiva desde 26 de agosto.

Na mesma toada da transmissão, o percentual de uso das enfermarias diminuiu de 31,9% para 31,5%, portanto também dentro da área menos grave. As enfermarias estão em controle desde 26 de julho.

Vacinação

A transmissão do novo coronavírus nunca esteve tão baixa em BH neste ano: 0,86 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

469.169 idosos acima de 60 anos

249.847 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

15.463 gestantes e puérperas

203.095 trabalhadores da saúde

19.899 servidores da segurança pública

70.640 profissionais da educação

888.797 entre 19 e 59 anos

433.664 idosos acima de 60 anos

195.444 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

3.324 gestantes e puérperas

179.572 trabalhadores da saúde

15.937 servidores da segurança pública

57.842 trabalhadores da educação

59.000 pessoas entre 19 e 59 anos (dose única)

139.424 pessoas entre 20 e 59 anos (outras fórmulas)

BH registrou mais 29.503 aplicações da vacina contra a COVID-19 nesta quinta: 6.901 de primeira dose e 22.592 de segunda. Houve apenas 10 aplicações da vacina da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de desempenho único.Agora, BH soma 1.920.715 aplicações de primeira dose, 1.025.207 de segunda e 59 mil de dose única. Segundo a prefeitura, 84,2% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 46,1% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:



A cidade recebeu 3.439.936 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

Casos e mortes

A PBH voltou a ter dificuldades para acessar a base de dados do SUS nesta quinta, portanto o total de casos e mortes confirmados continua o mesmo do balanço anterior.



Dessa maneira, a capital mineira registra 276.100 diagnósticos e 6.576 mortes por COVID-19 desde o início da pandemia.

Leia mais sobre a COVID-19

