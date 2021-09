Itaipé, no interior de Minas, registra dois novos casos da variante Delta

Dois novos casos da variante Delta do coronavírus foram confirmados em Itaipé, no Vale do Mucuri. Assim, a cidade, que tem pouco mais de 12 mil habitantes, confirma três pessoas com a forma diferenciada de COVID-19.

Ao Estado de Minas, o secretário de saúde de Itaipé, Edson Gomes, disse que os três pacientes, dois homens e uma mulher, estão recuperados e não tiveram a forma mais grave da doença.

No boletim oficial do governo do Estado, já constava que a cidade tinha dois casos confirmados. O secretário explicou que o segundo caso foi confirmado durante a tarde de sexta-feira (3/9), mas o terceiro veio depois do fechamento do boletim oficial, por isso a divergência.