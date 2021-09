Contagem suspende vacinação contra COVID-19; entenda as mudanças

Postos de vacinação contra COVID-19 estarão fechados na segunda e terça-feira por causa do feriado de 7 de setembro (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação) Quem estava pensando em aproveitar o feriado prolongado de 7 de setembro para tomar a vacina contra COVID-19 em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acabou levando um susto. A prefeitura decidiu decretar ponto facultativo nesta segunda-feira (6/9) e fechar todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e, por consequência, "atrasar" a vacinação para quarta-feira (8/9).

Quem tinha a segunda dose agendada para esta segunda-feira pode procurar a unidade em que está prevista a aplicação na quarta-feira (veja horários e endereços abaixo).

Os que ainda não tomaram a primeira dose podem procurar um posto credenciado. Contagem vacina todos os adultos maiores de 18 anos sem doenças crônicas, além de quem está nos grupos prioritários e, eventualmente, ainda não tomou a vacina contra COVID-19. Dados do Vacinômetro do governo estadual, consultados neste domingo (5/9) pelo Estado de Minas, mostram que a cidade tem 79,79% da população adulta imunizada com a primeira dose, o que representa 420.224 moradores. A segunda dose já foi distribuída para 163.300 pessoas, e 19.910 tomaram a vacina de dose única na cidade.

Veja os locais de vacinação em Contagem:

SÓ MARCAS AUTO SHOPPING

Horário da Vacinação: 15h às 21h Av. Babita Camargos, 1.295 - Cidade Industrial

SHOPPING CONTAGEM – DRIVE THRU

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. Severino Ballesteros, 850 – Cabral

Estacionamento G1

BIG SHOPPING – LOJAS 210/211/284

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. João César de Oliveira, 1.275 – Eldorado

ECONOMART ATACADO E VAREJO

Horário da vacinação: 9h às 16h Av. General David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial

REGIONAL ELDORADO

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– CSU Eldorado – Drive Thru – (Rua Portugal, 30 – Eldorado)

– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado)

– Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, 330 – Santa Cruz)

– UBS Água Branca (Avenida Seis, 300 – Conjunto Água Branca)



REGIONAL INDUSTRIAL

Horário da vacinação: das 8h às 15h



Primeira dose: CRAS Amazonas (Rua Marques do Paraná, 95 – Amazonas) e UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)



Segunda dose da Pfizer: UBS Vila Diniz (Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

Segunda dose da AstraZeneca: CRAS Amazonas (Rua Marques do Paraná, 95 – Amazonas) e UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

Segunda dose da Coronavac: CRAS Amazonas (Rua Marques do Paraná, 95 – Amazonas)



REGIONAL NACIONAL

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant S/N – Nacional)

– Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (Rua Santo Antônio, 60 – Bairro Tijuca)

– Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)



REGIONAL PETROLÂNDIA

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Centro Pastoral da Paróquia Jesus Operário (Rua Refinaria Cubatão, 263 - Petrolândia)



REGIONAL RESSACA

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Pátio do estacionamento do Mart Minas (Rua Diamante, 1.280 – Acesso pela Rua Rubi – São Joaquim)

– Igreja Universal (Avenida João Gomes Cardoso, 1,239 – Jardim Laguna)

– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)



REGIONAL RIACHO

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)



REGIONAL SEDE

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Sede do Rotary Club Contagem (Rua Capitão Antônio Joaquim da Paixão, 123 – Centro)

– UBS Praia (Rua do Registro, 1676 – Praia) - apenas às quartas-feiras

– UBS Bernardo Monteiro (R. Wilsom José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro) - apenas às quintas-feiras



REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– Farmácia Distrital Vargem das Flores II (Rua João Luiz de Faria, 142– Darcy Ribeiro)

– Paróquia São Judas Tadeu (Rua VL5, 55 – Nova Contagem)