Cidade mineira registra primeira morte por COVID-19

Município era um dos poucos de Minas Gerais que ainda não tinha registrado mortes por COVID-19 (foto: Prefeitura de José Gonçalves de Minas/Divulgação) Um ano e seis meses desde o início da pandemia no Brasil. Esse foi o tempo que José Gonçalves de Minas, cidade de pouco mais de quatro mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha, passou sem registrar mortes por COVID-19.

Com esta confirmação, todas as cidades dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri têm mortes registradas pelo coronavírus.

Em José Gonçalves de Minas, 137 casos foram confirmados. O mais recente é de um homem que apresentou sintomas leves e está sendo monitorado em casa.

Dados do Vacinômetro do governo estadual, consultados neste domingo (5/9) pela reportagem, mostram que a cidade já aplicou a primeira dose em 2.352 moradores (cobertura vacinal de 67,28% da população acima de 18 anos), 1.208 receberam a segunda dose, e 65 pessoas foram imunizadas com a vacina de dose única.

Pouquíssimas cidades sem casos

Em maio, o Estado de Minas fez um levantamento das cidades que não tinham óbitos confirmados por coronavírus no Estado até então. Eram 34 cidades. Quatro meses depois, o número caiu para 12.

Veja quais são as cidades que não tiveram mortes por COVID-19 desde o início da pandemia