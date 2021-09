CoronaVac: Butantan só avisou alteração de fábrica nessa sexta, diz Anvisa

Butantan só informou alteração em fábrica na sexta (3/9) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 20/08/2021)

A alteração da fábrica responsável pelo envase das vacinas da CoronaVac só foi informada ao Ministério da Saúde pelo Instituto Butantan na última sexta-feira (3/9), informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste domingo (5/9).Essa mudança motivou, nesse sábado (4/9), a suspensão cautelar da Anvisa a 25 lotes da injeção já distribuídos aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde.Desses, três vieram para Minas Gerais. O 202107101H, encaminhado às prefeituras entre quarta (1º/9) e sábado, pode, até mesmo, ter sido aplicado em mineiros, como mostrou oO grande problema ao redor da medida cautelar gira em torno da fábrica responsável pelo envase das vacinas. Essa empresa não passou por inspeção da Anvisa, portanto a agência solicitou ao Butantan dados para aprovação do novo local.O instituto, porém, só avisou a mudança de endereço na sexta, quando o Ministério da Saúde já havia distribuído 12 milhões de doses envasadas nessa companhia sem autorização, segundo a Anvisa.A comunicação da limitação entre as partes aconteceu durante reunião técnica para analisar a aplicação de uma terceira dose da fórmula, novamente de acordo com a Anvisa.Outras 9 milhões de vacinas, envasadas no mesmo local, também terão o uso suspenso. Elas estavam em fase de liberação por parte das autoridades e, agora, não serão mais distribuídas."Nesses termos, a vacina envasada em local não aprovado na Autorização de Uso Emergencial configura-se em produto não regularizado junto à Anvisa", informou a agência em nota.Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Minas recebeu, distribuiu e pode ter aplicado vacinas do lote 202107101H da CoronaVac, que faz parte da lista dos suspensos pela Anvisa.No total, 27 gerências regionais de saúde e BH receberam esse carregamento por enquanto irregular. O estado também estocou 628.952 vacinas do lote 202108111H e 194.448 do lote 202108112H, que também estão proibidos para aplicação.Esses últimos carregamentos, porém, chegaram no sábado e vão permanecer na Central Estadual de Rede de Frio, em BH, à disposição do Ministério da Saúde. Assim, não serão distribuídos às prefeituras.Sobre o lote suspenso já distribuído na semana passada, a SES-MG informou que “aguarda orientação do Ministério da Saúde sobre as providências que devem ser tomadas caso alguma dose do lote já tenha sido utilizada para imunização".Já a Prefeitura de BH informou que não aplicou nenhuma dose de qualquer lote proibido, nem sequer encaminhou essas vacinas aos postos de imunização.No total, a capital mineira estocou 2.720 imunizantes do 202107101H. O Executivo municipal também adiantou que não fará qualquer suspensão da campanha de vacinação na cidade.