PBH recebeu 2.720 vacinas de lote suspenso pela Anvisa, mas não as aplicou

Carregamento com vacinas da CoronaVac chegou a Minas neste semana (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

Outros lotes

Onde aconteceu o problema?

Quais são os lotes?

202107101H

202107102H

202107103H

202107104H

202108108H

202108109H

202108110H

202108111H

202108112H

202108113H

202108114H

202108115H

202108116H

L202106038

J202106025

J202106029

J202106030

J202106031

J202106032

J202106033

H202106042

H202106043

H202106044

J202106039

L202106048

Belo Horizonte recebeu, mas não aplicou dose alguma do lote 202107101H da CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac Biotech), que teve o uso suspenso de maneira cautelar pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste sábado (4/9). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado encaminhou 2.720 imunizantes à cidade.Ainda de acordo com a prefeitura, nenhuma dessas doses seguiu para postos de imunização. A orientação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é que essas vacinas sejam mantidas em refrigeração até que a Anvisa dê um ultimato sobre elas.“Até o momento, não há necessidade de suspensão da vacinação na capital”, esclareceu a prefeitura em nota.

O estado encaminhou várias dessas vacinas aos municípios . "A SES-MG aguarda orientação do Ministério da Saúde sobre as providências que devem ser tomadas caso alguma dose do lote já tenha sido utilizada para imunização", informou a administração estadual.Além do 202107101H, Minas Gerais recebeu 823,4 mil vacinas da CoronaVac que integram os 25 lotes suspensos pela Anvisa neste sábado. As injeções chegaram ao estado neste sábado, e o Ministério da Saúde vai buscá-las na Central Estadual de Rede de Frio, no Bairro Gameleira, Oeste de BH.São 628.952 vacinas do lote 202108111H e 194.448 do lote 202108112H, conforme posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).Além desses dois lotes, Minas recebeu mais 428,8 mil doses da CoronaVac neste sábado. Essas, segundo a SES-MG, estão seguras para aplicação na população.A suspensão da Anvisa aconteceu pela não inspeção da agência na fábrica responsável pelo envase desses 25 lotes. No total, o Brasil perdeu 12.113.934 doses enviadas nesta semana aos estados e municípios.Outras 9 milhões de vacinas, envasadas no mesmo local, também terão o uso suspenso. Elas estavam em fase de liberação por parte das autoridades e, agora, não serão mais distribuídas."Nesses termos, a vacina envasada em local não aprovado na Autorização de Uso Emergencial configura-se em produto não regularizado junto à Anvisa", informou a agência em nota.A agência ainda esclareceu que, durante a interdição cautelar, "trabalhará na avaliação das condições de boas práticas de fabricação da planta fabril não aprovada, no potencial impacto dessa alteração de local nos requisitos de qualidade, segurança e eficácia, e do eventual impacto para as pessoas que foram vacinadas".Os lotes das 12 milhões doses interditadas que estão no Brasil são os seguintes: