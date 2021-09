COVID-19: Minas recebe mais de 1,2 milhão de doses da CoronaVac

A logística de distribuição das doses, no entanto, é incerta. Isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a interdição de pelo menos 25 lotes da CoronaVac , uma vez que os imunizantes foram envasados em uma fábrica que não recebeu o aval do órgão regulador.questionou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) sobre os lotes recebidos nesta tarde e aguarda retorno.

Este é o segundo dia seguido de chegada de doses de vacinas contra a COVID-19 em Minas. Isso porque o estado recebeu, nessa sexta-feira (3/9), 281.970 doses fabricadas pela Pfizer, que serão aplicadas como segunda dose em adultos a partir de 18 anos.

De acordo com dados do vacinômetro da SES-MG, 22.344.609 doses já foram enviadas aos municípios. Ao todo, 13.416.019 unidades serviram como aplicações de primeira dose, enquanto 5.525.797 completaram esquemas vacinais como segunda dose. Outras 478.175 doses únicas da fabricante Janssen também foram aplicadas.

Leia mais sobre a COVID-19

Minas já registra 81,85% da população adulta com 18 ou mais com a primeira dose recebida. Já 36,63% dos mineiros já completaram o esquema vacinal com as duas doses ou com a dose única da Janssen.