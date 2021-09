Vacina: TCE-MG aponta que mais de 806 mil mineiros não tomaram segunda dose

Até agora, mais de 13,9 milhões de mineiros foram vacinados com pelo menos uma vacina (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Pelo menos 806 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus em Minas Gerais. Foi o que apontou um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), depois de analisar os dados do Vacinômetro do Governo de Minas e do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Com isso, o TCE-MG enviou um ofício aos 853 municípios do estado para relatar o problema e alertar os gestores sobre a necessidade da completa imunização para o controle da doença.





O órgão orienta que as cidades entrem em contato com essas pessoas para que elas tomem a segunda dose e desenvolvam campanhas publicitárias sobre a importância do esquema vacinal completo. Até agora, mais de 13,4 milhões de mineiros já tomaram a primeira dose do imunizante, enquanto 5,5 milhões receberam a dose de reforço. Outros 478.175 tomaram a vacina da Janssen, que não necessita de segunda dose.





“É necessário que seja implementado, com urgência, o trabalho de busca ativa das pessoas que não receberam a dose complementar do imunizante, ação essa extremamente oportuna para garantir a efetividade da vacinação prezando pelo bem-estar dos munícipes” disse o presidente do TCE-MG, Mauri Torres, no ofício.





“A transparência e a publicidade dos dados coletados poderão servir de indicadores epidemiológicos para definição de distribuição das doses relativas às próximas remessas de vacinas, ou para outras políticas públicas cabíveis. Destaco, ainda, que o tribunal, no intuito de apoiar os jurisdicionados, disponibiliza informações e orientações no site”, acrescentou.





Assim como vem reforçando várias autoridades de saúde, Torres reiterou que tomar uma única vacina não é suficiente para que o indivíduo fique completamente protegido da doença.





“Receber apenas a primeira dose pode implicar falsa sensação de segurança, posto que não gera a proteção dentro dos parâmetros estabelecidos pelos especialistas e pelas instituições sanitárias, como a Organização Mundial da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o próprio Ministério da Saúde, ao mesmo tempo em que pode haver a perda de doses”, afirma.

Imunização em BH





Em Belo Horizonte, a prefeitura vai concluir o esquema vacinal de pessoas de 32 e 33 anos, gestantes e puérperas sem comorbidades na próxima semana. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3/9).





Para que os usuários possam tomar a segunda dose, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.





O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.





Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira.





Até o momento, mais de 1,8 milhão já recebeu a primeira dose na capital e outros 965 mil receberam a segunda dose, enquanto 58 mil foram contemplados com a dose da Janssen.