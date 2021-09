Araguari confirma detecção de quatro casos da variante Delta

Foram enviadas 10 amostras para investigação genômica da Funed. Das quatro amostras positivas para a variante, três eram de mulheres e uma de homem. A Delta é uma variante que nos preocupa porque ela é uma mutação do vírus COVID-19 que gera maior transmissibilidade e, com isso, uma chance maior de disseminação, principalmente na parcela da população não vacinada. Trata-se de uma cepa com alto nível de transmissão”, explicou a infectologistam Alexandra Dias.No mesmo informe, a secretária municipal de Saúde, Soraya Ribeiro, pediu para que a população procure se vacinar contra o coronavírus."Reiteramos a importância de toda a população se vacinar e completar o ciclo vacinal com as duas doses. A vacina, juntamente com os protocolos sanitários, devem ser mantidos com atenção redobrada. Mantenha o distanciamento social. Lave as mãos com água e sabão e não perca o prazo da vacinação", disse.Araguari segue monitorando as quatro pessoas infectadas pela variante Delta do coronavírus , uma vez que é importante saber o histórico vacinal, se viajaram ou tiveram contato com alguém de outra região para analisar se o contágio ocorreu em Araguari ou se chegou por meio de delocamento a outra cidade.