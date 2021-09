Lote suspenso: veja quantas vacinas cada regional de saúde recebeu em Minas

Cidades receberam carregamento da CoronaVac com problemas, segundo o governo estadual (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) distribuiu o lote 202107101H da CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac Biotech) a 27 gerências regionais de saúde, além de Belo Horizonte. Esse carregamento faz parte daqueles com uso suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste sábado (4/9).A distribuição, segundo a SES-MG, aconteceu entre essa quarta (1º/9) e este sábado. Em BH, a prefeitura garante que nenhuma dose foi ofertada à população.



"A SES-MG aguarda orientação do Ministério da Saúde sobre as providências que devem ser tomadas caso alguma dose do lote já tenha sido utilizada para imunização", informou a administração estadual.

A orientação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é que essas vacinas sejam mantidas em refrigeração até que a Anvisa dê um ultimato sobre elas.



A suspensão da Anvisa aconteceu porque a agência não identificou inspeção sanitária na fábrica responsável pelo envase de 25 lotes da CoronaVac já distribuídos a estados e municípios.



Confira, abaixo, quanto cada gerência regional de saúde mineira recebeu:

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE BARBACENA/MG – 600 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE/MG - 2.960 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO/MG – 840 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA/MG – 400 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS/MG - 1.160 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES/MG – 600 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE ITABIRA/MG – 400 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE ITUITUABA/MG – 200 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE JANUARIA/MG – 440 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA/MG – 760 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE LEOPOLDINA/MG – 120 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE MANHUACU/MG – 480 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/MG – 1.200 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE POUSO ALEGRE/MG – 1.000 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE PASSOS/MG – 440 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE PATOS DE MINAS/MG – 440 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE PEDRA AZUL/MG – 280 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE PIRAPORA/MG – 120 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE PONTE NOVA/MG – 360 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE SAO JOAO DEL REI/MG – 280 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE SETE LAGOAS/MG – 680 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE TEOFILO OTONI/MG – 520 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE UBA/MG – 320 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE UBERABA/MG – 840 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE UBERLANDIA/MG – 1.160 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE UNAI/MG – 280 doses

GERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE DE VARGINHA/MG – 920 doses

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE/MG – 2.720 doses

Outros lotes

Além do 202107101H, Minas Gerais recebeu 823,4 mil vacinas da CoronaVac que integram os 25 lotes suspensos pela Anvisa. As injeções chegaram ao estado neste sábado, e o Ministério da Saúde vai buscá-las na Central Estadual de Rede de Frio, no Bairro Gameleira, Oeste de BH.



São 628.952 vacinas do lote 202108111H e 194.448 do lote 202108112H, conforme posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).



Além desses dois lotes, Minas recebeu mais 428,8 mil doses da CoronaVac neste sábado. Essas, segundo a SES-MG, estão seguras para aplicação na população.

