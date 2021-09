Butantan sobre lotes suspensos da CoronaVac: ''não deve causar alarmismo''

Butantan garante que lotes suspensos da CoronaVac estão seguros (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 10/08/2021)

Em nota neste domingo (5/9), o Instituto Butantan esclareceu que a suspensão cautelar dos 25 lotes da CoronaVac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) "não deve causar alarmismo". A medida aconteceu pela falta de inspeção na fábrica responsável pelo envase das ampolas.Segundo o instituto "foi o próprio Butantan que, por compromisso com a transparência e por extrema precaução, comunicou o fato à agência, após atestar a qualidade das doses recebidas. Isso garante que os imunizantes são seguros para a população", esclareceu.De acordo com o Butantan, a fábrica, que pertence à farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, "tem certificação de que segue boas práticas internacionais".

"A vacina do Butantan é o imunizante mais seguro à disposição do Programa Nacional de Imunizações (PNI), por causa da sua plataforma de vírus inativado", complementou o instituto.



Minas Gerais

Belo Horizonte

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Minas recebeu, distribuiu e pode ter aplicado vacinas do lote 202107101H da CoronaVac, que faz parte da lista dos suspensos pela Anvisa.No total, 27 gerências regionais de saúde e BH receberam esse carregamento por enquanto irregular. O estado também estocou 628.952 vacinas do lote 202108111H e 194.448 do lote 202108112H, que também estão proibidos para aplicação.Esses últimos carregamentos, porém, chegaram no sábado e vão permanecer na Central Estadual de Rede de Frio, em BH, à disposição do Ministério da Saúde. Assim, não serão distribuídos às prefeituras.Sobre o lote suspenso já distribuído na semana passada, a SES-MG informou que “aguarda orientação do Ministério da Saúde sobre as providências que devem ser tomadas caso alguma dose do lote já tenha sido utilizada para imunização".Já a Prefeitura de BH informou que não aplicou nenhuma dose de qualquer lote proibido, nem sequer encaminhou essas vacinas aos postos de imunização.No total, a capital mineira estocou 2.720 imunizantes do 202107101H. O Executivo municipal também adiantou que não fará qualquer suspensão da campanha de vacinação na cidade.