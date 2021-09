COVID-19: variante Delta é identificada em Lavras pela primeira vez

O Núcleo de Pesquisa Biomédica do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Lavras (Nupeb/Ufla), no Sul de Minas, informou neste domingo (5/9) a detecção de três variantes da COVID-19 em residentes de Lavras, uma sendo a variante Delta do Sars-Cov-2 (AY.4), identificada pela primeira vez no município.



O Nupeb/Ufla informou que houve o sequenciamento de 10 amostras de genomas procedentes de pacientes positivos residentes em Lavras. “Após sequenciamento foi possível identificar três variantes, sendo uma amostra classificada como AY.4, sete amostras classificadas como P.1 e duas amostras de B.1.1.”, disse o informativo.

“Cumpre-nos informar que dentre as variantes identificadas está presente a sublinhagem da variante Delta do Sars-CoV-2 (AY.4). Detectada pela primeira vez na Índia, em outubro de 2020, a Variante Delta é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de procupação por ser mais transmissível do que as anteriores (Alfa, Beta e Gama), que faz mais contagiosa do que a cepa original”, informou a nota, assinada pelos médicos Joziana Muniz de Paiva Barçante, José Cherem e Victor Saltler Pylro.