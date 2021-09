Uberaba libera seis pessoas por mesa em bares e reduz distanciamento

Já para o ‘Amadorão’, tradicional campeonato de futebol de Uberaba, continua proibida a presença de torcedores, cabendo aos coordenadores a responsabilidade pelo cumprimento das medidas sanitárias, sob pena de punição.

Outra mudança do novo decreto COVID de Uberaba, que entrou em vigor nesse sábado (4/9), é com relação à redução do distanciamento para 1,5 metro (antes 2 metros) entre as pessoas, em mesas, bancas ou barracas das feiras livres e gastronômicas e equipamentos aeróbicos/anaeróbicos.

“Beber na rua continua proibido, assim como não caiu a obrigatoriedade das barreiras sanitárias nas empresas. Também permanece em vigor a obrigatoriedade de observância de uma pessoa para cada 4m² em ambientes abertos e de uma pessoa para cada 10m² em ambientes fechados”, diz outro trecho do decreto.

Últimos indicadores COVID de Uberaba

De acordo com o levantamento feito pela Diretoria Municipal de Vigilância em Saúde, a Semana Epidemiológica 34 - entre sexta-feira (27/8) e quinta-feira (2/9) - teve média de 534 testes COVID/dia realizados. Com a totalização dos resultados positivos e negativos, a Taxa de Positividade foi de 13,39%.

Sobre a taxa de ocupação de leitos de enfermaria/COVID da Semana 34 na cidade, ficou em 22%, e a taxa de ocupação de UTI/COVID ficou em 49%. Já na Semana 33, a taxa de enfermaria havia ficado em 32% e de UTI em 54%.

Mais detalhes do Sistema de Fases estão neste link , onde se encontram notas técnicas da Saúde Municipal.