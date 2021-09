Bandidos tentam arrombar salas e roubam máscaras e luvas na Santa Casa BH

Alarme avisou segurança da presença de bandidos na Santa Casa BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 13/04/2021)

Bandidos tentaram arrombar escritórios da Santa Casa BH na madrugada deste domingo (5/9). De acordo com a Polícia Militar, eles levaram objetos de pouco valor, como máscaras e luvas.Ainda segundo a PM, seguranças do próprio hospital afastaram os criminosos. Eles fugiram após um alarme disparar e não foram detidos pela polícia.Apesar de ter acontecido durante a madrugada, o hospital registrou a ocorrência junto à polícia na manhã deste domingo, por volta das 8h.A Santa Casa BH está localizada na Avenida Francisco Salles, no Bairro Santa Efigênia, entre as regiões Leste e Centro-Sul da capital mineira.

A reportagem fez contato com o hospital e aguarda posicionamento.