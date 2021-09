BH aplica segunda dose da vacina em mais grupos nesta quinta (2/9)

Vacinação no posto da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nesta quinta-feira (2/9), Belo Horizonte está aplicando a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores), trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário. Além disso, os jovens com 19 anos podem se dirigir aos postos de vacinação para tomar a primeira dose da vacina.

A advogada Alexandra Couto Ferreira de Azevedo, de 36 anos, completou a imunização nesta quinta (2/9) e comemorou: "Estou muito feliz e satisfeita, é uma espera muito grande de tentar, pelo menos, voltar à vida normal”.

Advogada Alexandra Couto Ferreira de Azevedo, de 36 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Questionada sobre quais cuidados são necessários a se tomar mesmo depois de vacinada, ela diz que "temos que tentar levar a vida normalmente, mesmo com esse vírus aí, não descuidar das medidas de segurança. Mas é bom saber que posso ficar um pouco mais tranquila, por estar imunizada, e poder conviver com meus pais”.

“Durante essa pandemia, fiquei totalmente isolada dos meus pais, eles ficaram reclusos. Só agora em fevereiro, que eles tomaram as duas doses, é que voltamos a ter contato aos poucos, e agora estando imunizada também, poder abraçá-los será a melhor coisa”, conta a advogada.

Já o comerciante Eduardo Tavares Moreira, de 57 anos, disse que fica mais tranquilo tomando as duas doses: "A doença a gente sabe que continua né, mas imunizado com as duas doses a gente fica mais tranquilo".

Comerciante Eduardo Tavares Moreira, de 57 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) “O que temos que fazer é acostumar com a doença, não deixar de ter os cuidados de proteção contra ele, e a vacina deve ser igual a da gripe, todo ano tem que tomar”, completa o comerciante.

A PBH reforça as orientações na hora de tomar a vacina. Veja quais são:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto

- Não ter recebido vacina contra a COVID-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

- UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

- Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

- UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

- Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h

Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.