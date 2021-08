Vacinados reclamam da demora: 'Poderia ter chegado antes e evitado mortes'

Vacinação dos jovens de 20 anos no Corpo de Bombeiros (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Belo Horizonte avança com a vacinação contra a COVID-19, e nesta terça-feira (31/8) é a vez dos jovens com 20 anos receberem a primeira dose da vacina.

A estudante Giulia Mazochi Delprete, de 21 anos, disse que está sentindo um misto de emoções com a primeira dose da vacina: “É um alívio por ter esta oportunidade e meus pais já estarem vacinados, mas também sinto tristeza, por saber que a vacina demorou tanto para chegar para a minha idade. Sinto que fui uma das últimas a ser vacinada”.

A estudante Maria Eduarda Gontijo, de 20 anos, comemorou a vacinação, mas criticou a demora do plano nacional de imunização (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) “ Acho que se o governo tivesse tido um planejamento , por exemplo, uma previsão de quando toda a população iria ser vacinada, isso poderia ter mantido as pessoas em casa, obedecendo corretamente as medidas de prevenção contra o vírus”, relata a estudante.

O estudante Gustavo Mota Magalhaes Matos, de 20 anos, concorda com Giulia. "A vacina é uma esperança para que as coisas melhorem, mas fico chateado porque podia ter chegado bem antes, evitando muitas mortes, se o governo não tivesse recusado a compra da vacina, como já foi provado, principalmente a Pfizer, que foi a que tomei hoje”, comenta o jovem.

Para o estudante Gustavo Mota Magalhães Matos, de 20 anos, a vacina é uma esperança que poderia ter chegado antes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) “ Mesmo com a vacina, é preciso que todos continuem tomando os devidos cuidados, se protegendo, usando máscara, até as coisas voltarem ao normal”, completa Gustavo.

A estudante Maria Eduarda Da Rocha Gontijo, também de 20 anos, disse que "é muito bom saber que pude ter esta oportunidade, que posso ficar um pouco mais tranquila, mas também fico pensando que é ruim ver que demorou tanto e poderia ter vindo antes para todos”.

A estudante Giulia Delprete, de 21 anos, diz que sentiu um misto de alívio por ter chegado sua vez e tristeza, pela demora (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) “Agora é esperar a segunda dose, continuar se protegendo usando máscara, e esperar que as coisas voltem ao normal, principalmente as aulas”, conta a estudante.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alerta que no momento da vacinação, as pessoas precisam seguir as orientações:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte

Apresentar documento de identificação com foto

Não ter recebido vacina contra a COVID-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

- UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

- Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

- UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

- Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.