BH completa vacinação de pessoas com 59 e 58 anos nesta segunda (30/8)

(foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Na próxima semana, a prefeitura de Belo Horizonte vacinará contra a COVID-19 o público na faixa etária de 20 a 18 anos. Também segue com a aplicação da segunda dose em pessoas de 59 a 57 anos, trabalhadores da limpeza urbana, trabalhadores metroviários e caminhoneiros.

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na sexta (27), 78% da população com mais de 18 anos receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Com relação à segunda dose, 40% completaram o esquema vacinal. A capital confirmou 270.750 casos do novo coronavírus e 6.507 mortes, também de acordo com esse balanço, o último divulgado.

Acesse os locais de vacinação e horários aqui

VEJA O CALENDÁRIO DA VACINAÇÃO

30/08 (segunda-feira)

- 59 e 58 anos - segunda dose.

*Só poderão tomar a segunda dose no dia 30 de agosto as pessoas de 59 e 58 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 6 de setembro.

31/08 (terça-feira)

- 20 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





01/09 (quarta-feira)

- 57 anos - segunda dose.





02/09 (quinta-feira)

- homens de 19 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose.

- trabalhadores do Transporte Coletivo e Rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores) - segunda dose.

- trabalhadores da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos - segunda dose.

- trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário - segunda dose.

03/09 (sexta-feira)

- mulheres de 19 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose.

- 56 anos - segunda dose.





04/09 (sábado)

- 18 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose.

- caminhoneiros - segunda dose.