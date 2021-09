COVID-19 em BH: transmissão apresenta mais um aumento, mas UTIs têm alívio

Transmissão do novo coronavírus aumenta em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 14/05/2021)









Também houve aumento na taxa de ocupação dos leitos públicos e privados de enfermaria para pacientes com COVID-19 em Belo Horizonte. Isso porque o informe dessa terça registrava que o indicador estava em 33,1%. O número atualizado consta uma demanda de 33,9%.





Por outro lado, houve queda na ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19 em Belo Horizonte. De 48,2% foi para 47,2%.





Vale destacar que todos os três indicadores que monitoram o comportamento da doença em Belo Horizonte estão no nível verde, considerado como fase de controle.





Casos e mortes





Pelo terceiro dia consecutivo, a prefeitura não conseguiu atualizar o aumento real de casos de COVID-19 na cidade por instabilidades no sistema do Sistema Único de Saúde (SUS). A capital computa, até o momento, 270.914 diagnósticos: 6.539 mortes, 2.863 pessoas em acompanhamento e 261.512 recuperados.





Houve um acréscimo de 106 novos casos confirmados de COVID-19 e de oito mortes, em relação ao boletim dessa terça.



Vacinação

Belo Horizonte superou a marca de 80% do público-alvo que recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19. De acordo com a prefeitura, 81,5% iniciaram a primeira metade da imunização. Outros 42,2% completaram o esquema vacinal com as duas doses.



Belo Horizonte aplicou 52.559 doses de vacinas, de acordo com o registrado nas últimas 24 horas. Do número 38.246 serviram como primeira dose, enquanto 14.313 foram aplicadas para completar esquemas vacinais.

