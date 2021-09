Laboratório de BH tem menor taxa de exames positivos de COVID na pandemia

Laboratório de BH registra menor taxa de positividade em exames para COVID-19, desde o início da pandemia (foto: Filipe Abras/Divulgação) O mês de setembro começou trazendo um suspiro de alívio para os belo-horizontinos. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o laboratório Lustosa, da capital mineira, não registra números tão baixos em exames da COVID-19





Até então, o índice mais baixo registrado pelo laboratório, desde o início da pandemia, havia sido 6,2%, em maio de 2020. No outro extremo, a maior taxa chegou a 32,2% em março deste ano - ou seja, a cada 100 exames, 32 tiveram resultado positivo.





A procura por exames RT-PCR e Pesquisa de Antígeno, indicados para a fase ativa da doença, também caiu. Em comparação ao mês de junho, houve uma diminuição de 38% nas realização de exames.





Confira a variação mensal em 2021





Julho de 2021: taxa de positividade de 11,2% e redução de 11% nos testes realizados

Junho de 2021: taxa de positividade de 17% e aumento de 6% nos testes realizados

Maio de 2021: taxa de positividade de 19,6% sem aumento ou redução nos testes

Abril de 2021: taxa de positividade de 20,1% e redução de 38% nos testes realizados

Março de 2021: taxa de positividade de 25,3% e aumento de 143% nos testes realizados

Fevereiro de 2021: taxa de positividade de 20,2% e redução de 60% nos testes realizados

Janeiro de 2021: taxa de positividade de 23,6% e redução de 5% nos testes realizados





Confira a variação semanal de julho a agosto

23/8 a 28/8: taxa de positividade de 4,3% e redução de 38% nos testes realizados

16/8 a 21/8: taxa de positividade de 16,4% e aumento de 32% nos testes realizados

9/8 a 14/8: taxa de positividade de 13,1% e redução de 15% nos testes realizados

2/8 a 7/8: taxa de positividade de 9% e redução de 11% nos testes realizados

26/7 a 31/7: taxa de positividade de 10,13% e redução de 39% nos testes realizados

19/7 a 24/7: taxa de positividade de 7,3% e aumento de 21% nos testes realizados

12/7 a 17/7: taxa de positividade de 11,6% e aumento de 9% nos testes realizados

05/7 a 10/7: taxa de positividade de 11,1% e redução de 8% nos testes realizados

28/6 a 3/7: taxa de positividade de 15,1% e redução de 1% nos testes realizados





Entenda os tipos de exames da COVID-19

Para detectar infecção ativa, com possibilidade de transmissão, especialistas indicam o exame RT-PCR, que deve ser realizado entre o 4º e 14º dia desde a suspeita de exposição ao vírus, ou entre o 3º e o 10º dia desde o início dos sintomas. Caso o paciente não tenha certeza sobre as datas, o exame deve ser realizado enquanto durarem os sintomas.





Para o mesmo caso, recomenda-se também a Pesquisa de Antígeno. O período recomendado para coleta é até o 5º dia desde o início dos sintomas.





Já para detectar se houve contato com o vírus no passado, o exame recomendado é de sorologia. O período indicado para coleta é 14 dias após a suspeita de exposição ao vírus, ou do início dos sintomas.





