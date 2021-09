Valadares antecipa a aplicação da 2ª dose da vacina contra a COVID-19

Jovens que foram se vacinar motivam outros a tomar a vacina e ficar livre da COVID-19 (foto: Prefeitura de Governador Valadares/Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares inicia a partir desta quinta-feira (2/9) a aplicação de segundas doses das vacinas Pfizer e AstraZeneca, antecipando a data prevista nos cartões de vacina de quem tomou a primeira dose.

A SMS orienta as pessoas que tomaram a primeira dose para observar com atenção o dia em que foi vacinado. A partir dessa data, deve-se contar 8 semanas. Se estiver nesse prazo, a pessoa já pode se dirigir a um posto de vacinação, apresentar o cartão e receber a aplicação complementar.

Baixa adesão

A vacinação da dose inicial para a população adulta prossegue em todos os postos, porém com pouco interesse de jovens. "Esse público com 18 anos ou mais não está levando a sério a campanha de vacinação. E muitas pessoas que tomaram a primeira dose ainda não retornaram para tormar a segunda dose", disse a médica Márcia Cordeiro, da SMS.

Enquanto uns desprezam...

No entanto, muitos adolescentes, com 17 anos ou menos, ansiosos pela vacina, têm ido aos postos para se vacinar.

“Ainda não temos a vacinação dos adolescentes definida, os alinhamentos estão sendo feitos com as determinações do Ministério da Saúde e as doses enviadas pelo Estado. Assim que tivermos novidades sobre a imunização desse público, anunciaremos nas nossas redes sociais”, esclareceu a prefeitura, em nota, pedindo calma aos jovens.

COVID em Valadares

A taxa de ocupação de leitos UTI COVID-19 na rede pública e privada de Governador Valadares caiu substancialmente nos últimos dias. Nesta quarta-feira (1/9), o boletim epidemiológico municipal informou que a ocupação está em 27% nos hospitais públicos, e 25% nos hospitais particulares.

Não foram registradas mortes pela COVID-19 nas últimas 24h, mas 43 pessoas testaram positivo para a doença.