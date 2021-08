Balada da Vacina convoca 'novinhos' de 18 anos em Governador Valadares

A "Balada da Vacina" terá atrações musicais nesta praça da área Central de Valadares (foto: Tim Filho)

Daniel Augusto Oliveira Ferreira, morador de Governador Valadares, completa 18 anos de idade neste sábado (28/8) e vai ganhar o melhor presente possível: a vacina contra a COVID-19 . “Eu estava ansioso por essa vacina e ela virá no dia do meu aniversário. É muita felicidade”, vibra o garoto.

“Eu já estava contando os dias para ele se vacinar. Vou ficar muito mais tranquila agora, porque a vacina é essencial para combater essa doença”, comemora Wilma Silva, mãe de Daniel Ferreira, ao se referir à COVID-19.





A gestão municipal da cidade do Rio Doce caprichou na convocação. As peças usadas nas redes sociais é colorida, com os elementos gráficos típicos dos cartazes de festas frequentadas normalmente por essa faixa etária.

“Amanhã é o tão esperado dia da turma dos 18 anos! A vacinação desses novinhos marca nossa história e simboliza tudo que desejamos para Valadares daqui pra frente: dias melhores para todos!”, informa a prefeitura nas redes sociais.

Balada sem música não é balada...

E quem acha que o termo balada foi só um chamariz para os mais jovens, está enganado. A “Balada da Vacina” terá atrações musicais que estão sendo guardadas a sete chaves pelo pessoal da prefeitura.



A gestão municipal não divulgou como será a dinâmica cultural que vai criar uma atmosfera descontraída para o público jovem na Praça dos Pioneiros, no Centro da cidade.

Também haverá vacinação para os jovens com mais 18 anos nos bairros periféricos e na Policlínica Central. Para se vacinar é necessário ir aos locais usando máscara facial cobrindo a boca e o nariz, além do documento de identidade.

Confira os locais de vacinação contra COVID em Valadares

ESF Santa Helena

Rua Mariana, 33 - Bairro Santa Helena

ESF São Raimundo

Rua da Mica, 70 - Bairro São Raimundo

ESF Jardim Pérola

Rua Humberto Tavares Chagas, 78 – Bairro Jardim Pérola

ESF Nova JK

Rua Dois, 422 – Bairro Nova JK

ESF Esperança e Nossa Senhora das Graças

Rua Pirapora, 351 – Bairro Esperança

Sala 28 da Policlínica

Rua São João, 284 - Centro

ESF Santa Rita

Rua Washington Luiz, 2.367 – Bairro Santa Rita

ESF São Pedro

Rua Pastoril, s/n – Bairro São Pedro