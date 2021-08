Cidades já vacinam pessoas com 18 anos e espalham esperança em Minas

A vacinação em jovem com 18 anos ou mais começou nesta quinta-feira (12/8) em Santo Antônio do Monte (foto: Prefeitura de Samonte/Divulgação) vacinação no Brasil vai dando espaço ao sopro da esperança. Municípios mineiros estão a um passo de concluir a aplicação da primeira dose contra a COVID-19 em toda a população adulta. O entusiasmo que possibilita o avanço da imunização também permite vislumbrar o controle da pandemia. A lentidão no processo deno Brasil vai dando espaço ao sopro da esperança. Municípios mineiros estão a um passo de concluir a aplicação dacontra a COVID-19 em toda a população adulta. O entusiasmo que possibilita o avanço da imunização também permite vislumbrar o controle da



Esperança é exatamente a palavra usada por Fernanda Abadia Couto, de 18 anos, para descrever o sentimento ao receber a primeira dose. De Santo Antônio do Monte, município com quase 30 mil habitantes no Centro-Oeste de Minas, ela foi imunizada nesta quinta-feira (12/8).



Para chamar a atenção para a causa, ela vestia uma camisa em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). “Mesmo com Samonte - como a cidade é carinhosamente chamada - tendo vacinado jovens antes de outras cidades da região, isso poderia ter acontecido muito antes se não tivéssemos uma parte do governo que desvaloriza a ciência”, opinou.

A mais de 230 km de distância de Samonte, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, outro município já vacina pessoas com 18 anos: Confins.

Sinais de esperança

Para possibilizar a ampliação do público, a prefeitura de Santo Antônio do Monte criou um ponto de vacinação exclusivo para COVID-19. A unidade funcionava, em alguns dias, com horário ampliado. Outra medida foi a compra de seringas específicas, o que fez com que a perda técnica, com restos em frascos, fosse zerada.



A fiscalização também foi firme para evitar fura-filas com moradores de outros municípios. Para vacinar, é necessário, dentre as exigências, apresentar comprovante de endereço e ter cadastro em um dos postos de saúde.



Com expectativa de encerrar o ciclo até a próxima semana, o prefeito Léo Camilo (Avante) comemora e fala em "normalidade". "Com certeza, daqui para frente, Samonte voltará a sua normalidade, as pessoas terão sua vida e cotidiano de volta", celebrou.



Os sinais de esperança podem ser vistos pelos indicadores. Em março, quando a pandemia atingiu o pior momento, a cidade registrou 35 mortes. Esse número caiu para seis em julho. Em agosto, até o momento, nenhuma vida foi perdida em decorrência da doença.



As confirmações de novos casos positivos também caíram. Passaram de 721, em março, para 192 em julho.

Abaixo de 18 anos

O município do Centro-Oeste vai estudar a possibilidade de avançar para a faixa etária inferior aos 18 anos . “Acredito que a gente não consiga neste momento”, ponderou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Débora Rabelo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da Pfizer em adolescentes de 12 a 17 anos.

Entretanto, a aplicação depende de aprovação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). “Não temos governabilidade para definir se vamos conseguir avançar. Porque as remessas são enviadas pela regional e SES-MG. Precisamos receber somente Pfizer para fazer esse avanço”, explicou.



O Estado pediu projeção se o município vai conseguir encerrar a aplicação de primeira dose com o recebimento da última remessa.

A SES-MG informou que orienta aos municípios a seguirem as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO), do Ministério da Saúde. O referido plano atualmente não recomenda vacinação para menores de 18 anos.



De acordo com o 31º Informe Técnico do PNO, "após a conclusão do envio de doses para a população adulta, serão incluídos os adolescentes de 12 a 17 anos, com prioridade para aqueles com comorbidades".

“E a SES-MG aguarda as recomendações e a disponibilidade de doses da vacina por parte do Ministério da Saúde”, esclareceu por nota (leia a íntegra abaixo).

Balanço em Samonte



O boletim mais recente de Samonte, publicado na segunda-feira (9/8), aponta que já foram aplicadas 21.946 doses. Desse total, 16.568 são referentes à primeira aplicação e 4.919, à segunda. Outras 459 pessoas receberam dose única. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 21.714 moradores com 18 anos ou mais. O próximo balanço será divulgado na sexta-feira (13/8).

Nota da SES-MG:

"Até o momento, Minas Gerais já recebeu mais de 18 milhões de doses de vacina contra covid, do Ministério da Saúde (MS), e um total de 17.068.568 de doses já foram enviadas aos municípios mineiros. Para dar continuidade a vacinação no Estado, a SES-MG recebeu nessa quarta-feira (11/8), 208.380 doses, sendo 104.130 doses da Pfizer e 104.250 da Astrazeneca.





Segundo dados do Vacinômetro, até o momento, já foram distribuídas 1.057.469 doses aos municípios que fazem parte da macrorregião Oeste. Mais informações podem ser acessadas em: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro





Em relação a vacinação de menores de 18 anos, a SES-MG informa que orienta aos municípios seguirem as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO), do Ministério da Saúde. O referido plano atualmente não recomenda vacinação contra a Covid-19 para menores de 18 anos.





De acordo com o 31º Informe Técnico do PNO, "após a conclusão do envio de doses para a população adulta, serão incluídos os adolescentes de 12 a 17 anos, com prioridade para aqueles com comorbidades". E a SES MG aguarda as recomendações e a disponibilidade de doses da vacina por parte do Ministério da Saúde".

*Amanda Quintiliano especial para o EM