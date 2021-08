'Mesmo vacinados somos transmissores, isso é uma realidade', diz vacinada

Vacinação da COVID-19 em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Os profissionais da educação do ensino superior estão tomando a segunda dose da vacina contra a COVID-19 nesta sexta-feira (27/8) e no sábado (28/8). A vacinação segue sendo ampliada, com aplicação da primeira dose nos jovens de 22 anos.