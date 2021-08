Formiga encerra ciclo de vacinação da primeira dose neste final de semana

Formiga aplicou mais de 67 mil doses de vacinas contra a COVID-19 (foto: Javier Torres/AFP)





LEIA TAMBÉM: Terceira dose começará a ser aplicada em idosos acima de 80 anos em Minas Formiga, no Centro-Oeste de Minas, começa a vacinar contra a COVID-19 os jovem com 18 anos ou mais nesta sexta-feira (27/8). A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é de encerrar o clico vacinal da primeira dose ainda este final de semana.



O balanço ainda aponta que 17.641 pessoas receberam a segunda dose e outras 2.133 foram imunizadas com dose única.



Ampliação depende de autorização

Embora conclua o ciclo da primeira dose nos próximos dias, o município ainda não deverá ampliar a faixa etária. A decisão está baseada em circular emitida pelo governo do estado.



“Ela coloca de forma muito clara que o gestor municipal precisa informar a regional o fim da vacinação da população adulta de 18 anos ou mais e evitar estoque destas vacinas já que não está liberada a vacinação da população de 12 a 17 anos”, explicou a diretora de Vigilância em Saúde, Poliana Lacerda.



A terceira dose também não está prevista no cronograma do município. “Vamos aguarda a posição do Ministério da Saúde porque não tem nada oficial até o momento”, afirmou.



Ontem, ela participou de reunião com a Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis e foi informada que ainda não há nada previsto sobre esse novo ciclo.



Melhor cenário epidemiológico

O reflexo da vacinação já é notado nos indicadores. “A gente reduziu internações, óbitos, não estamos tendo sobrecarga do sistema, como houve em março, e a gente nota isso como efeito positivo da vacina”, afirmou.



Agosto tem o melhor cenário epidemiológico na cidade em 2021, se comparado com os meses anteriores, com a taxa de ocupação dos leitos de UTI e clínicos ficando abaixo dos 50%.



Em janeiro, quando começou a vacinação, a média foi de 880 casos em acompanhamento. Em abril, foi registrado o maior índice, com média de 2,7 mil pessoas.



No mês passado, este número caiu para média de 1,3 mil e, segundo o Boletim Epidemiológico de segunda-feira, atualmente, 784 pessoas estão em acompanhamento.



As internações caíram 58% quando comparado abril (172), o pior mês epidemiológico, com agosto (72), até a data de hoje. Os óbitos também tiveram redução. Em abril, 18 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Este mês, até hoje, 11 mortes foram registradas.

* Amanda Quintiliano - Especial para o EM