Uberaba muda forma de análise para liberação das cirurgias eletivas

A partir desta segunda-feira (30/8), as cirurgias eletivas estão liberadas em Uberaba (foto: Creative Commons (imagem ilustrativa)) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o novo decreto de enfrentamento à COVID-19, publicado na noite da última sexta-feira (27/8), subiu de 60 para 70% a ocupação de leitos de UTI/COVID como critério principal para a liberação destas cirurgias no município. Além disso, a análise para liberação das eletivas passou a ser considerada nos hospitais particulares e públicos de forma separada.

Conforme o atual decreto, após o índice já citado ficar abaixo dos 70%, o próximo passo para hospital realizar a cirurgia eletiva é observar o limite de ocupação simultânea de, no máximo, 20% dos leitos cirúrgicos inseridos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Mas caso, o indicador de ocupação de leitos de UTI/COVID do local ultrapasse o limite de 70%, a realização dos procedimentos eletivos ficará condicionada ao uso simultâneo de no máximo 10% dos leitos cirúrgicos cadastrados no CNES.

Na noite da última quinta-feira, as cirurgias eletivas já haviam sido liberadas nos hospitais públicos e privados de Uberaba. Isto porque a taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID do município, medida entre a sexta-feira (20/8) e quinta-feira (26/8), ficou em 54%, atendendo ao primeiro requisito para a retomada das eletivas – no antigo decreto, levava em consideração todos os hospitais da cidade e estes precisavam ficar abaixo de 60%.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o paciente agendado para cirurgia eletiva, conforme as regras, terá que fazer Teste Rápido de Antígeno para minimizar a possibilidade de que pessoas com COVID-19 sejam submetidas a procedimentos cirúrgicos.

Além disso, o paciente deve apresentar o teste de COVID no máximo 72 horas antes da data de internação, devendo permanecer em isolamento desde a coleta do exame até a internação.



Queda nos indicadores COVID-19 em Uberaba

Há 16 dias, Uberaba registra um número de novos casos inferior a 100 – média registrada durante todo o mês de julho e nos 14 primeiros dias deste mês.

Confira o número de novos casos nos últimos dias:



15/8 (domingo) - 60 novos contaminados

16/8 (segunda-feira) - 36

17/8 (terça-feira) - 88

18/8 (quarta-feira) - 96

19/8 (quinta-feira) - 78

20/8 (sexta-feira) - 70

21/8 (sábado) - 91

22/8 (domingo) - 25

23/8 (segunda-feira) – 67

24/8 (terça-feira) – 79

25/8 (quarta-feira) – 106

26/8 (quinta-feira) – 72

27/8 (sexta-feira) - 94

28/8 (sábado) - 87

29/9 (domingo) - 44

30/8 (segunda-feira) - 89

Além disso, a ocupação de leitos UTI/COVID também apresenta redução desde o início de agosto. Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de hoje, de um total de 95 leitos UTI/COVID que estão disponíveis neste momento para pacientes graves, 54 estão ocupados. Desse total, 52 são disponibilizados pela rede pública, com 35 internados. De 43 leitos de UTI/COVID da rede privada de Uberaba, 19 estão ocupados.

Em relação aos leitos de enfermaria/COVID, a situação é a seguinte: 131 leitos disponíveis e 35 pacientes internados.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 39.338 casos positivos da doença, sendo que 1.274 pessoas morreram.