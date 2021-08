Criança morre ao ser atropelada por um trator em Minas; suspeito fugiu

Crime aconteceu no interior de Minas (foto: Prefeitura Municipal de Argirita/Divulgação) Uma criança de 6 anos morreu após ser atropelada por um homem, de 27, que conduzia um trator, na Zona Rural do município de Argirita, em Minas Gerais. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) nesse domingo (29/8). O autor fugiu logo após o crime.

Os policiais encontraram o menino caído no chão – sem sinais vitais – com a cabeça ensanguentada e uma aparente lesão no tórax. Uma ambulância já estava no local quando os militares chegaram. Um médico da unidade móvel de saúde atestou o óbito. Conforme relato de testemunhas, o condutor do veículo foi embora sem prestar socorro.

Ainda conforme o registro da polícia, a guarnição realizou buscas no entorno e na residência do suspeito. No entanto, ele não foi encontrado.

Durante as diligências, a PM fez uma consulta no sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e identificou que o jovem não tem habilitação para condução de veículos.

Os policiais também identificaram que o trator pertence a um senhor de 50 anos, que havia contratado o suspeito para prestar serviços de capina em sua propriedade.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o caso será investigado e se o suspeito continua foragido. No entanto, não houve retorno até o fechamento desta reportagem.