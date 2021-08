Betim vacina jovens de 20 anos nesta terça-feira

A expectativa é que ainda esta semana todos os adultos acima de 18 anos sejam imunizados contra a COVID-19, em Betim (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) 20 anos serão vacinados contra a COVID-19, nesta terça-feira (31/8), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Cerca de cinco mil pessoas devem ser imunizadas nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, das 8h às 17h.



Para atender ao público de 19 e 18 anos, a prefeitura, além de aguardar a chegada de novas doses à cidade, fará um balanço da quantidade de vacinas remanescentes nas UBSs. A expectativa do município é que, ainda esta semana, seja possível finalizar a vacinação da população maior de 18 anos.



Um balanço parcial sobre a vacinação em Betim, até 29 de agosto, informa que o município já recebeu um total de 437.897 doses da vacina contra a COVID-19. Dessas, 371.787 já foram aplicadas, sendo 268.146 unidades da primeira dose e 92.558 da segunda dose. As vacinas da Janssen, de dose única, foram aplicadas em 11.083 pessoas.



A secretaria municipal de Saúde ressalta que esse é um dado parcial e que a atualização do número de doses aplicadas está sendo feita gradativamente à medida que as pessoas vacinadas são cadastradas no sistema.



“A Prefeitura de Betim já imunizou 62% da população do município com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. E 23% já estão com o ciclo de imunização completo, ou seja, já receberam as duas doses da vacina ou a dose única. Estamos aguardando a chegada de novas doses à cidade para contemplar com a vacina contra a COVID-19 toda a população adulta”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana.







Cronograma



Dose 1

Terça-feira (31/8): Pessoas com 20 anos

Local: 36 Unidades Básicas de Saúde

Horário: das 8h às 17h