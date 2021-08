Tradição mineira, Serro se prepara para a Festa do Queijo

A 35ª edição da Festa do Queijo do Serro será realizada de 3 a 7 de setembro com eventos presenciais e on-line (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Em função das limitações com a pandemia, a tradicional Festa do Queijo do Serro está se preparando para uma 35ª edição híbrida e cheia de novidades em 2021. De 3 a 7 de setembro, cidades do entorno como Rio Vermelho, Coluna, Serra Azul de Minas, Materlândia, Paulistas, Santo Antônio do Itambé, Alvorada de Minas e Conceição do Mato Dentro estarão envolvidas em ações gratuitas, on-line e presenciais.





LEIA MAIS 13:15 - 30/08/2021 Cinco suspeitos de participar de roubos em fazendas de SP são presos em MG

12:40 - 30/08/2021 Idoso de 88 anos morre atropelado por mulher com sinais de embriaguez

11:56 - 30/08/2021 'Passaporte da vacina' é realidade em SP e no RJ, mas sem previsão em MG

O festival gastronômico apresenta diferentes pratos produzidos por cinco estabelecimentos do Serro, onde o carro-chefe é o queijo produzido na região. Estes pratos serão apresentados na abertura da festa, criando um roteiro gastronômico.



Serão apresentados, também, em forma de vídeo, três receitas feitas por chefs convidados. O chef Igor Anaxágoras apresenta a receita Banana Chica da Silva; o chef Helen Assunção ensina a receita de Palitos de Queijo do Serro Empanados; e a dona Maria Augusta apresenta a receita de Pão Recheado de Queijo.



O Concurso de Queijo distribuirá R$ 5.000 para o primeiro colocado; R$ 3.000 para o segundo; e R$ 2.000 para o terceiro lugar. O lançamento do selo "Queijos do Brasil" está sendo feito em parceria com a agência dos Correios. A comenda Guaidões Do Queijo do Serro premiará seis homenageados.

Dentre as principais atrações estão o festival gastronômico “Sabores Afetivos do Queijo”; a entrega da Comenda “Guardiões do Queijo do Serro”; o Concurso de Queijos; o lançamento do selo “Queijos do Brasil”; seminários e treinamentos.O festival gastronômico apresenta diferentes pratos produzidos por cinco estabelecimentos do Serro, onde o carro-chefe é o queijo produzido na região. Estes pratos serão apresentados na abertura da festa, criando um roteiro gastronômico.Serão apresentados, também, em forma de vídeo, três receitas feitas por chefs convidados. O chef Igor Anaxágoras apresenta a receita Banana Chica da Silva; o chef Helen Assunção ensina a receita de Palitos de Queijo do Serro Empanados; e a dona Maria Augusta apresenta a receita de Pão Recheado de Queijo.O Concurso de Queijo distribuirá R$ 5.000 para o primeiro colocado; R$ 3.000 para o segundo; e R$ 2.000 para o terceiro lugar. O lançamento do selo "Queijos do Brasil" está sendo feito em parceria com a agência dos Correios. A comenda Guaidões Do Queijo do Serro premiará seis homenageados.





Chef Igor Anaxágoras vai apresentar a receita Banana Chica da Silva durante a Festa do Queijo do Serro (foto: Davit Gimenez)

As atividades presenciais são gratuitas e serão transmitidas via YouTube para que mais pessoas possam acompanhar e prestigiar o evento.

O festival promete forte caráter cultural tendo os famosos queijos do Serro e as memórias afetivas ligadas à iguaria como destaques.



“O evento é vital para a região e merece ser cada vez mais valorizado e ampliado. Ele é exatamente a identidade da população, já que as queijarias representam boa parte da atividade econômica da região, onde várias propriedades, famílias e trabalhadores estão envolvidos diariamente na produção. A população sente-se representada”, conta Marcelo Tibães, secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio da cidade.



De acordo com o superintendente técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Altino Rodrigues Neto, os municípios que compõem a região do Serro são referência na produção do queijo artesanal.



“Por isso, o momento é uma grande oportunidade para que os produtores divulguem bastante e coloquem os produtos à disposição do consumidor, seja no Brasil ou no exterior, explicou o superintendente.



Seminários

O Sistema FAEMG/SENAR/INAES, entidade realizadora junto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Sebrae e Sindicato dos Produtores Rurais de Serro, irá oferecer seminários gratuitos para produtores de queijo da região.