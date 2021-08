Homem suspeito de manter mulher em cárcere privado é procurado pela PM

Polícia Militar está à procura do suspeito das agressões na região de São Sebastião do Anta (foto: PMMG/Divulgação)



A Polícia Militar está à procura de um homem de 38 anos, suspeito de agredir e manter sua mulher em cárcere privado na cidade de São Sebastião do Anta, no Leste de Minas. O caso chegou até à PM no sábado (28/8), por meio da mulher, de 22 anos, vítima das agressões e do cárcere em sua própria casa.



Ela contou aos policiais que há três meses estava vivendo com esse homem, mas nos últimos 20 dias, ela quis romper o relacionamento. Furioso, o homem não aceitou ser abandonado pela mulher e partiu para as agressões físicas.

O suspeito, de acordo com a vítima, a levou para uma plantação de café e a agrediu com chutes na cabeça e no rosto. Depois, cortou uma galha de pé de café, desfolhou e fez uma vara, com a qual aplicou vários golpes no seu corpo.

Depois das agressões e uma série de humilhações, a mulher foi levada de volta para casa, onde ficou trancada. Ela contou aos policiais que o homem dava a ela medicamentos tranquilizantes para ela ficar dopada o tempo todo.

A Polícia Militar informou que a mulher foi salva por uma amiga, que soube de seu drama e ameaçou chamar a polícia para prender o suspeito, que ficou com medo e resolveu liberar a companheira do cárcere.



Agora, a Polícia Militar está fazendo rastreamentos em São Sebastião do Anta e região para localizá-lo e prendê-lo.